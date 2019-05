Tiedätkö, kuinka vanha kehosi todella on? Biologinen ikäsi voi olla jopa kymmenen vuotta kalenteri-ikää enemmän

Jokainen tietää lähipiiristään ihmisen, joka näyttää huomattavasti ikäistään nuoremmalta. Yksi selitys löytyy biologisesta iästä. Se kuvaa kalenteri-ikää paremmin ihmisen toimintakykyä.

– Jos laitetaan rinnakkain kaksi 50-vuotiasta ihmistä, voi toisen biologinen ikä olla 40 ja toisen 60 vuotta, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkija, liikuntatieteen tohtori ja gerontologian dosentti Elina Sillanpää.

Mitään yhtä tiettyä mittaria, jolla voidaan luotettavasti selvittää ihmisen biologinen ikä, ei vielä ole. Sen sijaan tutkijat saavat tietoa biologisesta iästä erilaisia biologisia muuttujia tutkimalla.

– Vanhenemisen tutkimuksessa yleisesti käytettyjä mittareita, jotka voivat kertoa kehon biologisesta iästä, ovat esimerkiksi käden puristusvoima, keuhkojen toimintakyky ja kävelynopeus, kertoo Sillanpää.

Kaksostutkimuksissa on havaittu, että mikäli toinen kaksonen on biologiselta iältään huomattavasti toista vanhempi, tämän voi päätellä myös ulkonäöstä.

Pelkästään ulkonäön perusteella ei kuitenkaan voi päätellä totuutta yksittäisen vastaan tulevan ihmisen biologisesta iästä.

– Esimerkiksi hiusten harmaantumisen aiheuttaa geneettinen perimä. Jotkut harmaantuvat jo kolmekymppisinä, eikä sillä ole välttämättä yhteyttä vanhenemiseen, kuvaa 40-vuotias Sillanpää.

Biologista ikää nostavia sairauksia ovat muun muassa Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja HIV.

Ihmisen eri kudokset voivat myös olla eri-ikäisiä. Esimerkiksi lihavilla ihmisillä maksa ikääntyy muita nopeammin.

– Tämän syytä ei tiedetä. Mahdollisesti tämän avulla voitaisiin tutkia, miksi lihavuus yleensä lyhentää ihmisen elinikää, Sillanpää kertoo.

Jos ihminen on biologiselta iältään vanhempi kuin kalenteri-iältään, se on yhteydessä suurempaan kuolemanriskiin.

– Viisi vuotta suurempi biologinen ikä lisää kuolemanriskiä 35 prosenttia, Sillanpää kertoo.

Poikkeuksellisen pitkäikäisillä ihmisillä on yleensä alhaisempi biologinen ikä kuin muilla.

– Jos ihmisen äiti on ollut pitkäikäinen, ennuste sille että jälkeläinenkin on pitkäikäinen, on hyvä, sanoo Sillanpää.

Esimerkiksi keski-iässä mitattu puristusvoima ennustaa sairastavuutta, kuolleisuutta sekä jäljellä olevaa elinikää väestötasolla. Sillä on myös yhteys kehon biologiseen ikään. Oman puristusvoimansa voi testata kotona esimerkiksi kokeilemalla avata lasisen kurkkupurkin kantta.

– Jos puristusvoima on huomattavasti heikentynyt, se voi kertoa kasvaneesta kuolemanriskistä. Väestötasolla mittari on luotettava, mutta yksittäisellä henkilöllä ennustettavuus heikkenee, eikä pelkkä hyvä puristusvoima takaa pitkää elinikää, huomauttaa Sillanpää.

Viime vuosina kehitetty uusi mittari biologisen iän määrittämiseen on epigeneettinen kello. Se on algoritmi, joka laskee ihmisen biologisen iän tiettyihin DNA-kohtiin liittyneiden metyyliryhmien perusteella.

– Epigeneettisen kellon avulla voidaan matemaattisesti laskea ihmisen biologinen ikä vuosissa. Silloin mitataan tiettyjä ikääntymistä sääteleviä metyyliryhmiä, selittää Sillanpää.

Käytännössä ihmisestä otetusta verikokeesta eristetään laboratorio-oloissa DNA:ta ja näyte lähetetään Helsinkiin Suomen molekyylilääketieteen instituuttiin, jossa tehdään analyysi.

– Sieltä tulee vastaukseksi 850 000 saraketta dataa, joista tutkijat poimivat tietyn osan ja tietokoneohjelman algoritmi analysoi sen, kuvailee Sillanpää.

Yhden ihmisen biologisen iän määrittely tällä tavoin maksaa noin 500 euroa.

– Kokeita tekevät nykyisin tutkijat, eikä yksittäiselle tutkittavalle kerrota hänen epigeneettistä ikäänsä, koska selkeää näkemystä tiedon merkityksestä ei vielä ole, eli ihminen ei hyötyisi tiedosta mitenkään, sanoo Sillanpää.

Samasta syystä tavallinen kansalainen ei voi vielä myöskään tilata netistä analyysia biologisesta iästään.

– Menetelmä ei ole vielä vakiintunut. Koko ajan kehitetään uusia epigeneettisiä kelloja, eikä ole yksiselitteistä, mikä on oikea tapa mitata biologista ikää, kertoo Sillanpää.

Sillanpää uskoo, että kun tieto ihmisen biologisesta iästä ja sen mittaamisesta lisääntyy, alkaa yksilöllisempi elintapaohjaus yleistyä.

– Biologisen iän mittaus voisi olla hyvä menetelmä tunnistaa ne, joilla on muita suurempi riski sairastumiseen tai ennenaikaiseen kuolemaan. Heille voidaan antaa aiempaa yksilöllisempää ohjausta, sanoo Sillanpää.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen perjantain 31.5. näköislehdessä. Lue koko näköislehti tästä.