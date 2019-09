Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen paheksuu kehotusta "Jätä lapsi tekemättä"

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen paheksuu Tieteen Kuvalehden uusimman numeron (13/2019) kantta. Siinä kysytään, mitä sinä voit tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi? Vastauksena on teksti "Jätä lapsi tekemättä" ja kuva vauvasta, jonka päällä on punainen ruksi.

– Tässä ollaan aika herkkien asioiden äärellä. Lapsi on mieletön lahja. Toivon, että kukaan ei jätä lasta tekemättä sen kannen takia. Kyse on koko elämään vaikuttavista valinnoista.

Ahdistuksen sijaan innostusta

Kososen mukaan lapsi on aina lahja ja on hienoa, jos perheet saavat näitä lahjoja Suomessa. Kososen mukaan syntyvyyteen liittyvä keskustelu on eri asia Suomen ja globaalilla tasolla.

– Maailmalla perheet eivät pysty aina vaikuttamaan tehokkaasti omaan lapsilukuunsa. Tähän haasteeseen pystytään vastaamaan parhaiten tyttöjen ja naisten koulutus- ja työmahdollisuuksia kehittämällä.

Kosonen pitää ilmastokeskustelussa hyvänä sitä, että se on kasvattanut ihmisten kriisitietoutta.

– Mutta toivoisin, ettei se ahdistaisi vaan innostuttaisi tekemään toimia arjessa ja on syytä innostua siitäkin, että Suomessa on jo olemassa paljon ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Lundin yliopiston tutkimus herätti närää

Helsingin Sanomissa kerrottiin 18.8. Lundin yliopiston tutkimuksesta, jonka mukaan paras yksilön käsissä oleva keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehdä vähemmän lapsia.

Tutkimuksessa vertailtiin laajasti eri elämänvalintojen vaikutuksia yksilön hiilijalanjälkeen. Seuraavaksi tehokkaimmiksi tavoiksi vähentää päästöjä todettiin autosta luopuminen, lentokoneella matkustamisen välttäminen sekä kasvispohjainen ruokavalio. Pienempi lapsiluku on kuitenkin keinoista ylivoimaisesti tehokkain.

"Lastenhankinta ei ole ilmastorikos"

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä huolestui elokuun kesäkokouksessaan siitä, että lasten hankkimatta jättäminen on rinnastettu ilmastoteoksi. Ryhmä pitää kannanotossaan rinnastusta ihmisarvon vastaisena. Näkemys herättää ryhmässä syvää huolta Suomen lapsivastaisesta asenteesta. Ryhmä totesi, ettei lastenhankinta ole ilmastorikos.

– Väestönkasvu meillä ei ole ongelma, vaan sen puute. Suomi harmaantuu ja tarvitsisimme kipeästi hyvinvointiyhteiskuntaan työntekijöitä verojen ja eläkkeiden maksajiksi, kristillisdemokraattien Sari Essayah kirjoitti blogissaan.

Saarikko ja Kulmuni reagoivat

Toista lastaan odottava kes­kus­tan en­ti­nen per­he- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri An­ni­ka Saa­rik­ko kertoi pro­vo­soi­tu­neen­sa HS:n ju­tus­ta, joka hä­nen mie­les­tään lä­hin­nä li­sää kriit­ti­syyt­tä il­mas­to­toi­mia koh­taan ja saa mo­net lait­ta­maan ne ”vou­ho­tuk­sen” ka­te­go­ri­aan.

– Syn­tyy vas­tak­kai­na­set­te­lua, joka ei joh­da mi­hin­kään, Saa­rik­ko kir­joit­ti jul­ki­ses­sa Fa­ce­book-päi­vi­tyk­ses­sään.

Myös kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jan paik­kaa ta­voit­te­le­va elin­kei­no­mi­nis­te­ri Kat­ri Kul­mu­ni kir­joit­ti asiasta Fa­ce­boo­kin po­lii­tik­ko­si­vuil­laan. Kul­mu­ni pi­tää maa­il­man vä­es­tö­kas­vua on­gel­ma­na, mut­ta to­te­aa, et­tä Suo­mes­sa ti­lan­ne on toi­nen, sillä ma­ta­la syn­ty­vyys uh­kaa ai­heut­taa suu­ria on­gel­mia.