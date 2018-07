Tiedossa on kostea ja epävakainen viikko – "Kun valitettiin sateiden puutetta, niin eiköhän se nyt korjaannu"

Etelä-Suomessa sää on tänään epävakainen ja sellaisena se jatkuu myös lähipäivät. Lapissa nautitaan vielä tänään helteestä, mutta huomenna jo käytännössä koko maa on matalapaineen vaikutuspiirissä.

Yöllä etenkin Saimaan seudulla ukkosti reippaasti, ja sateet ovat aamun aikana liikkuneet länttä kohti ja heikentyneet. Iltapäivälämpötilat Etelä- ja Keski-Suomessa ovat 15 ja 20 asteen välillä. Pohjois-Lapissa voidaan vielä tänään päästä jopa 28 asteeseen.

– Lappikin on huomenna jo aika pilvinen ja epävakainen. Lämpötilat jäävät 15 asteen lähelle Keski- ja Pohjois-Lapissa, siellä kyllä huomattavasti viilenee, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Etelä- ja Keski-Suomessa ollaan huomenna lähellä 20 astetta, itäisimmässä Suomessa voidaan päästä selvästi yli 20 asteen.

Sateita saadaan huomenna monin paikoin. Iltapäivällä sateet painottuvat läntiseen Suomeen.

Epävakainen sää jatkuu Mustalan mukaan myös viikon edetessä.

– Tuo on vähän hankalakin ennustettava. Matalapainevoittoinen kyllä, kovin on epävakainen. Kun valitettiin sitä sateiden puutetta, niin eiköhän se tilanne nyt tällä viikolla korjaannu. On tuollaista aika kosteaa koko viikko.