Tiedot vanhenevat nopeasti ja kädet ovat täynnä töitä, perustelee sosiaali- ja terveysministeriö koronavirustietojen julkistamisen takkuilua

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat antaneet oikeuskanslerinvirastolle selvityksensä siitä, miksi joitakin koronavirustilanteeseen liittyviä tietoja ja muistioita on jätetty julkaisematta ja miksi niin sanottu Vihriälän työryhmä ei ole saanut haluamiaan tietoja. Oikeuskansleri pyysi selvitystä toukokuussa.

STM:n selvityksen mukaan koronaviruksen aiheuttama tilanne kuormittaa STM:ää erittäin paljon ja voimavarat on jouduttu keskittämään tilanteen hallintaan.

Samalla viruksesta ja sen käyttäytymisestä on STM:n mukaan saatu jatkuvasti uutta tietoa, jolloin tieto on myös vanhentunut nopeasti. Kun hallitus on tarvinnut tietoja päätöksentekonsa tueksi, niitä on valmisteltu useiden viranomaisten yhteistyönä täydentäen ja kommentoiden asiakirjoja sähköpostin, puhelimen ja skype-videopuhelupalvelun välityksellä.

– Covid19-tilanteessa tieto vanhenee nopeasti, joten on ymmärrettävää, että tiedotusvälineiden edustajat haluavat kaiken mahdollisen tiedon mahdollisimman nopeasti. Valitettavasti STM:llä ei aina ole mahdollisuutta toteuttaa tiedotusvälineiden kaikkia toiveita, selvityksessä sanotaan.