Tiedustelulait lähetettävä takaisin valiokuntiin hiottaviksi, ehdottaa puhemiesneuvosto

Eduskunnan puhemiesneuvosto ehdottaa täysistunnolle, että siviili- ja sotilastiedustelulait lähetetään takaisin hallinto- ja puolustusvaliokuntiin. Näiden valiokuntien tulee pyytää perustuslakivaliokunnalta arvio. Puhemies Paula Risikko kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Risikon mukaan virkamiesten selvityksessä ei tullut ilmi selkeitä puutteita. Mietinnöissä ehdotetussa sääntelyssä on kuitenkin yksityiskohtia, joita voidaan tulkita eri tavoin. Näitä ovat muun muassa syrjintää koskeva sääntely ja tekninen laitetarkkailu.

Risikko arvioi, että perustuslakivaliokunta pystyy viemään tiedustelulakeja eteenpäin, vaikka sote-lausunto menisi ensi viikkoon.

– Kun kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta, asia on valmisteltava erityisen huolellisesti ja siitä syystä tämä vaihe vielä tehdään, ja mahdollisimman nopeasti on sovittu asiaa vietävän eteenpäin, Risikko sanoi.

Virkamiesten tarkastelun kohteena oli erityisesti siviilitiedustelulakiesitystä koskeva hallintovaliokunnan mietintö, jota on kritisoitu siitä, että siinä ei ole otettu huomioon perustuslakivaliokunnan asiasta esittämiä huomioita. Kritiikkiä ovat esittäneet muun muassa perustuslakiasiantuntijat Juha Lavapuro ja Martin Scheinin Twitterissä.

Risikon mielestä kyseessä ovat erittäin arvostetut asiantuntijat, joiden näkökulma pitää ottaa huomioon.