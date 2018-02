Tiedustelulait tuovat muutoksia eduskunnan valiokuntien salassapitosäännöksiin

Tiedustelulait ovat tuomassa muutoksia myös siihen, millä tavalla valiokuntien asioita ja asiakirjoja määritellään salassa pidettäviksi.

Oikeustieteen professori Juha Lavapuro pitää merkittävimpänä uutena asiana sitä, että perustettavan tiedusteluvalvontavaliokunnan asiakirjat olisivat lähtökohtaisesti salattavia.

– Aiemmin on lähdetty siitä, että ne ovat lähtökohtaisesti julkisia. Nyt lähdetään siitä, että ne ovat lähtökohtaisesti salaisia, Lavapuro sanoo.

Hänen mukaansa tähän on hyväksyttävät perustelut. Kyseisen valiokunnan tehtävänä on valvoa tiedustelutoimintaa ja saada siitä laajasti tietoa.

Muiden valiokuntien osalta olennaisia muutoksia nykytilanteeseen ei tule. Lähtökohta on ollut, että asiakirjat tulevat julkisiksi valiokuntakäsittelyn päätyttyä. Valiokunnilla on kuitenkin ollut mahdollisuus päättää asiakirjojen salaamisesta esimerkiksi, jos niiden julkitulo voisi aiheuttaa merkittävää haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai pääoma- ja rahoitusmarkkinoille. Salaaminen on ollut mahdollista myös "muusta vastaavasta välttämättömästä syystä".

Nyt työjärjestykseen kirjataan mahdollisuus salata asiakirjat, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi kansallista turvallisuutta.

"Alleviivataan rikosoikeuden soveltavuutta"

Lisäksi työjärjestykseen on tulossa viittaus rikoslakiin, jossa säädetään salassapitorikoksesta ja salassapitorikkomuksesta.

Lavapuron mukaan tässä on kyse lähinnä nykytilan kirjaamisesta, mikä voi vaikuttaa kiristykseltä.

– Siinä tavallaan alleviivataan rikosoikeuden soveltavuutta näissä tilanteissa, ja varmaan se voi jollekin tulla yllätyksenä. Aiemminkin on ollut salassa pidettäviä asioita, joihin rikosoikeus soveltuu.

Lavapuron mukaan on silti periaatteessa mahdollista, että kynnys tämäntyyppisen asian käsittelyyn myös rikosoikeudellisesti voisi laskea, kun kirjaaminen lisää tietoisuutta siitä.

Salassa pidettävän tiedon rangaistavuuteen ei tule muutoksia, sillä ne ovat rikoslaissa. Salassapitorikoksesta maksimirangaistus on yksi vuosi vankeutta.