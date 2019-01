Tieliikenne selvisi kunnialla pelättyä lievemmästä lumimyräkästä

Torstainen lumimyräkkä ei laittanut eteläistä Suomea yhtä koville kuin oli ennustettu. Aiemmin vuorokauden lumikertymäksi oli ennakoitu jopa 20:tä senttimetriä, mutta Ilmatieteen laitoksen päivän ennätys oli Tampereella mitattu 15 senttiä.

Päivystävä meteorologi Petri Hoppula kertoo, että Jokioisilla mitattiin 13 senttiä lunta, ja muutamissa paikoissa, kuten Hyvinkäällä ja Lohjalla, yli 10 senttiä. Korkeimmat lukemat olivat paitsi odotettua vähäisempiä myös pohjoisempia.

– Ennustemallissa näytti, että voimakkaimmat lumisateet olisivat rannikon tuntumassa, mutta ne menivätkin sitten pohjoisempaa reittiä, Hoppula sanoo.

Laajalle alueelle annettu erittäin huonon ajokelin varoitus oli Hoppulan mielestä joka tapauksessa aiheellinen.

– Kyllä yli 10 sentin lumikertymässä ajokeli on ollut huono, kun lunta tulee niin paljon, ettei sitä ehditä aurata. Toinen on sitten huono näkyvyys, kun sade on tiheimmillään.

Autoilijoille kehuja

Tieliikennekeskuksen mukaan pienet kolarit, liukkaus ja rekkojen jumiutuminen sekä avarilla paikoilla lumen nietostuminen häiritsivät liikennettä torstaina jonkin verran. Suurelta kaaokselta kuitenkin vältyttiin.

Liikennepäivystäjä Kirsi Salokanto kehuu autoilijoita tilanteen huomioimisesta. Hän uskoo, että monet varasivat sään vuoksi esimerkiksi työmatkoihin enemmän aikaa kuin tavallisesti.

– Selkeästi huomasi, että autoilijat noudattivat neuvoja ja ajonopeudet ovat olleet todella maltillisia. Kun on oltu tarpeeksi varovaisia ja otettu keliolosuhteet huomioon, on vältetty pahimmat kolarit.

Lisäksi auraus toimi Salokannon mielestä suhteellisen hyvin.

Ainakin yksi kuolonkolari liukkailla teillä tapahtui. Hämeen poliisi tiedotti torstaina, että parikymppinen nainen kuoli, kun tämän kuljettama auto lähti heittelehtimään liukkaalla tiellä ja törmäsi kylki edellä vastaan tulleeseen autoon. Vastaan tulleen auton kuljettaja selvisi tilanteesta lievin vammoin.