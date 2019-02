Tieliikennekeskukseen on valitettu lähinnä pikkuteiden kunnosta

Tieliikennekeskukseen on viime päivinä tullut valituksia huonosta tien kunnosta lähinnä pikkuteiltä, arvioi päivystävä päällikkö Juha Alikoivisto. Pääteiden kunnosta palautetta on tullut vähemmän.

– Totta kai saattaa tulla ongelmia, koska lunta on ihan tolkuttomasti. Urakoitsijoiden koko kalusto on käytössä, sanoo Alikoivisto.

Alikoivisto kehottaa autoilijoita varovaisuuteen, vaikka tie olisi hyvässäkin kunnossa.

– Jos ajaa liian lähellä reunaa, auto saattaa livetä ulos tieltä. Ei kannata ajaa kesänopeuksilla. Pidetään riittävät turvavälit ja ajetaan hitaammin, kelin mukaan, hän sanoo.

Alikoivisto toteaa, että rajussa lumimyräkässä tie saattaa mennä uudelleen huonoon kuntoon, vaikka aurauksesta on alle puoli tuntia.

"Palaute vähentynyt noin kolmasosalla"

Väylävirasto siirsi vuodenvaihteessa noin 11 000 tiekilometriä entistä paremman hoidon piiriin. Virastossa arvioidaan uudistuksen onnistuneen, sillä palautetta teiden kunnosta lumisella säällä on tullut vähemmän kuin viime vuonna.

– Palaute on vähentynyt noin kolmasosalla, eli ihmiset ovat olleet tyytyväisempiä, kertoo tieliikennejohtaja Pekka Rajala.

Muiden muassa valtatie 4 Helsingistä Ouluun ja valtatie 8 Turusta Vaasan kautta Ouluun on siirretty korkeampaan hoitoluokkaan. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että aura-autot lähtevät lumisella säällä liikkeelle nopeammin.

– Etenkin valtatie 8:sta on aikaisemmin tullut paljon palautetta, sanoo Rajala.

Parempaan hoitoon nostettuja teitä on Rajalan mukaan eri puolilla Suomea. Mukana on etenkin sellaisia tiejaksoja, joilla on runsaasti raskasta liikennettä. Tavoitteena on vähentää vakavia onnettomuuksia ja raskaiden ajoneuvojen ulosajoja.

Väyläviraston vastuulla on kaikkiaan noin 80 000 tiekilometriä.