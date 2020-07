Tieliikenteen synkkä vuorokausi vei hengen kahdeksalta – kuolinluvuissa mennään vähintään viime vuoden tahtia

Suomen maanteillä koettiin synkkä onnettomuusryväs vuorokauden sisällä. Yhteensä kahdeksan ihmistä menetti henkensä eri puolilla maata keskiviikkoillan ja torstai-illan välisenä aikana.

Pahinta jälkeä syntyi Pirkanmaalla Parkanossa torstaina. Kaksi ihmistä kuoli ja kaksi muuta sai vakavia vammoja, kun raskas ajoneuvo kolaroi kahden henkilöauton kanssa aamupäivällä Kolmostiellä. Parkanon turma-autoissa oli seitsemän ihmistä, joista kolme selvisi lievemmin vammoin.

Sekä poliisi että onnettomuustutkintalautakunta selvittävät, mitä Parkanon keskustan eteläpuolella sijaitsevassa risteyksessä tapahtui.

Kaksi ihmistä kuoli tieturmassa myös Satakunnan Kokemäellä. Moottoripyörä ja polkupyörä törmäsivät keskiviikkoiltana rajusti, ja niitä kuljettaneet miehet menettivät henkensä.

Poliisi epäilee, että moottoripyörän vauhti oli ollut selvästi suurempi kuin paikan nopeusrajoitus sallii.

Edessä valaisinpylväs, betonipilarit

Länsi-Uudellamaalla Karkkilassa kuoli puolestaan yksi ihminen, kun hänen ajamansa henkilöauto ajautui vastaantulevan kaistalle ja osui elintarvikkeita kuljettavaan rekkaan. Henkilöauto syttyi törmäyksessä palamaan.

Lahdessa keski-ikäinen mies kuoli moottoripyöräonnettomuudessa. Poliisin mukaan mies oli menettänyt moottoripyöränsä hallinnan ja iskeytyi ajokillaan valaisinpylvääseen.

Surullisen liikenteen vuorokauden yksi uhri menetti henkensä Lapin Torniossa. Iäkäs mies törmäsi henkilöautolla betonipilareihin valtatie 8:lla. Onnettomuus tapahtui Jokivarrentien alikulun kohdalla torstaina aamupäivällä.

Kahdeksas kuolonuhri joutui tilastoon torstaina illalla, kun moottoripyöräilijä kuoli nokkakolarissa henkilöauton kanssa Porvoossa. Pelastuslaitoksen mukaan moottoripyörä ajautui toistaiseksi tuntemattomasta syystä vastaantulevien kaistalle.

Poliisi kertonut kovista nopeuksista

Liikenneturva arvioi STT:lle, miten kuluvan vuoden ja kesän liikennekuolemat vertautuvat vuoden takaiseen.

– Korona-aika vaikutti merkittävästi esimerkiksi työmatkaliikenteen määrään, kun ihmiset jäivät etätöihin ja vähensivät liikkumistaan. Kuolinluvut liikenteessä eivät kuitenkaan aina ole verrannollisia liikenteen määrään, sanoi Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Hänen tiedossaan on Suomessa 114 tiekuolemaa tältä vuodelta. Viime vuonna ennakkotiedoissa oli tähän aikaan vuodesta 108 tiekuolemaa.

Tiekuolemissa näkyy Valtosen mukaan esimerkiksi tiettyjen turvallisuusongelmien korostuminen.

– Kovat nopeudet, rattijuoppous ja itsetuhoisuus heijastuvat liikenteen kuolonlukuihin. Nyt niissä mennään Suomessa vähintään samaa tahtia kuin 2019.

Liikenteestä tuli Valtosen mukaan koronan myötä väljempää.

– Tästä on seurannut lieveilmiöitä. Osittain muutos on voinut näkyä liikennekurin höltymisenä. Kun ruuhkia on ollut vähemmän kuin aiemmin, teillä on ollut myös tilaa koheltaa.

Suomessa poliisi raportoi sekä rattijuopumusten määrän kasvusta että suurista nopeuksista, tutkimuspäällikkö muistutti.

Tavoite on karkaamassa

EU:n tavoite on ollut puolittaa liikennekuolemien määrä vuosikymmenessä.

– Suomessa tavoite on tänä vuonna 136, koska vuonna 2010 tiekuolemia oli 272. On selvää, että tavoitetta ei tänä vuonna saavuteta Suomessa, ja sama on tilanne monessa muussakin Euroopan maassa. Kehitys on ollut kuluneella vuosikymmenellä hitaampaa kuin oli tavoiteltu, Valtonen arvioi.

Kotimaan matkailun lisääntyminen saattaa Valtosen mukaan lisätä nyt onnettomuusriskiä. Toiseen suuntaan punnusta tosin painaa se, että kesän massatapahtumat, kuten festivaalit, on valtaosin peruutettu.