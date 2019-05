Tiesitkö? Tuntematon saa pitää venettä venepaikallasi kaksi viikkoa ennen toimenpiteitä

Veneenomistaja Anssi Elorantaa ei ole onni suosinut. Mieheltä on varastettu Jyväskylässä kaksi venettä ja nyt joku veneilijä on vallannut hänellä yli kymmenen vuotta olleen venetolpan Paloniemessä. Eloranta on tämänkin kesän maksut asianmukaisesti kaupungille hoitanut, mutta kaupungin venepaikoista vastaavaa henkilöä ei tuntunut asia liikuttavan.

Kaupungin satamavastaava ilmoitti Elorannalle, että kaupungin työntekijät käyvät laittamassa huomautuslapun veneeseen ja jos ei kahden viikon kuluessa mitään tapahdu, kaupunki voi poistaa veneen.

Elorannan mukaan tilanne on eriskummallinen.

– Jos pitää autoa jonkun paikalla, saa totta kai sanktioita. Miksei tässä tilanteessa ketään kiinnosta asia ollenkaan?

Kaupungin työntekijän mukaan kyseessä olisi erhe väärästä paikkanumerosta. Virheellisellä paikalla makaava vene on kuitenkin pysynyt paikallaan perjantaista lähtien. Eloranta peräänkuuluttaa kaupungilta nopeampia toimia.

– Kaupungin venevastaava vain totesi, että eiväthän he tiedä, kuka se on. Silloinhan luonnollinen toimi on, että ketju katki ja vene kaupungin varastolle, Eloranta toteaa.

Paikan vallannut vene vietiin pois tiistai-iltana.

Elorannan aiemmat soutuveneet on varastettu. Eloranta on ollut yhteydessä varkauksista poliisiin, joka on Elorannan mukaan asian suhteen ollut melko passiivinen. Veneitä viedään jatkuvasti, mutta asialle ei tunnu olevan mitään tehtävissä.

– Nyt toivoisikin poliisin vinkkejä, miten varautua varkailta sekä muutenkin avoimempaa keskustelua asiasta. Samoin kaikkien rannalla liikkuvien kannattaisi tarkkailla hämärähommia ranta-alueella ja ilmoittaa niistä viranomaiselle.

Eloranta peräänkuuluttaa yhteistyötä, jotta jatkossa varkauksia voitaisiin seurata tarkemmin.

– Kaupungilla ja poliisilla ei kuulemma ole muutenkaan yhteistyötä näissä venevarkausasioissa. Venevastaava kertoi, että muutamia soittoja heillekin tulee vuosittain, mutta mitä sitten? Venevarkaudet kaupungin rannoilla eivät kaupunkia kiinnosta. Mitään asian parantamiseksi ja yhteistyöksi poliisin kanssa ei ole ollut, eikä ole suunnitteilla.