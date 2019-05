Tieteilijät tekivät kasvispihveistä täysin lihan makuisia – nyt ne ovat myynnissä jo Yhdysvalloissa

Biotekniikan tohtori Lauri Reuter heijastaa luentosalin seinälle kuvan lihatuotteista kaupan hyllyssä. Paitsi että yksi pihveistä ei sisällä lihaa.

– Tämän tuotteen valmistaja vaatii, että sitä myydään kaupassa vain jauhelihan vieressä.

Miksi? Mitä se on? Se ei ole lihaa, mutta se ei ole kasvistuotekaan, ja se maistuu aivan samalta kuin jauhelihapihvi.

Vastaus on, että ruokaa pystytään tuottamaan mikrobien avulla, ikään kuin luomalla keinotekoisia solutehtaita. Yhdysvalloissa markkinoilla on esimerkiksi pihvi, jonka valmistajalla, Impossible Foods -firmalla, on "salainen soossi", hemi.

– Ihmisen elimistössä on hemoglobiinin kaltaista myoglobiinia, joka tekee verestä punaista ja kuljettaa rautaa. Kun tämä proteiini saadaan siirrettyä pihviin, siitä tulee punaista ja siihen tulee pieni raudan maku. Ja kun pihvi kypsennetään, siitä vapautuu valtava määrä aromeja, Reuter kertoi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumissa viime viikon tiistaina.

– Firma siis siirsi tämän geenin mikrobeihin ja käyttää mikrobia ja sen tuottamaa proteiinia kasvispihveissään. Pihvi maistuu täsmälleen lihalta, kertoi muutama viikko sitten Kaliforniassa maistelumatkalla käynyt Reuter.

Pihvejään vain jauhelihan vieressä kauppaava Beyond Meat taas listautui vähän aikaa sitten pörssiin 1,23 miljardin arvoisena. Ensimmäisen vuorokauden aikana sen arvo kolminkertaistui. Impossible foods puolestaan teki muutama viikko sitten diilin Burger Kingin kanssa ja kauppaa nyt Yhdysvalloissa hampurilaista nimeltä Impossible Whopper.

Reuterin mukaan pihvin tuottaminen tieteen keinoin vaatii 90 prosenttia vähemmän vettä ja kasvihuonekaasuja kuin lihapihvin matka ruokapöytään.

Ydinoivallus on, että ihminen ei syö lihaa siksi, että saisi syödä kuollutta eläintä, vaan siitä huolimatta.

– Ei sillä ole väliä, millaista tekniikkaa on käytetty, vain lopputuloksella on väliä, Reuter sanoi.

– Naudan proteiineja pystytään tuottamaan mikrobeista ilman lehmää. Tulossa on myös maitojauhetta, Reuter ennustaa ja sanoo, että tämän kaiken mahdollistaa nopeasti kehittyvä teknologia.

Teknologioita on toistaiseksi hyödynnetty esimerkiksi lääketieteessä, mutta nyt niitä voidaan käyttää laajemmin myös ruuantuotannossa, kun tuotantokustannukset ovat pudonneet. Reuter ei kuitenkaan halua tarkkaan ennustaa, milloin nämä tuotteet ovat tavallisia tuttavuuksia suomalaistenkin ruokapöydissä.

– Mikä ikinä se vuosiluku onkaan, sanoisin, että se tulee yllättävän nopeasti.

Reuter itse on kollegoineen valmistanut Teknologian tutkimuskeskus VTT:n laboratoriossa muun muassa puolukalta maistuvaa ja näyttävää soluhilloa – ilman puolukoita tietenkin – ja munia ilman kanoja.

– Kana ei muni tehdäkseen hyvää marenkia. Teknologia mahdollistaa ihmisille vapauden suunnitella tarkoituksiinsa sopivia tuotteita.

Reuterilta voi aikansa ylipuhua kollegoitaan maistelemaan mikrobikokeilujaan.

– Kaikki solukokeilut eivät maistu hyviltä, hän totesi.

Entä uusien tuotteiden riskit? Reuterin mukaan riskit pitää suhteuttaa siihen, mikä olisi tekemättä jättämisen seuraus.

– Se että meille tulee uudella tavalla tuotettua ruokaa, ei johda siihen, että söisimme huonosti. Euroopassa ei päästetä markkinoille vaarallista ruokaa.