Tietokonemuseon uusissa tiloissa Vaajakoskella avoimet ovet lauantaina – suurimman sponsorin menettäminen on vetänyt talouden tiukalle

Suomen tietokonemuseo on saanut perusnäyttelyn kuntoon uusissa tiloissa Vaajakoskella. Museo aloitti muuton osoitteeseen Varikkotie 89 toukokuussa. Se pitää avoimet ovet yleisölle lauantaina iltapäivän.

Toiminnan talous on todella tiukalla. Museo menetti suurimman sponsorinsa eli Jyväskylän yliopiston toukokuussa. Museo on aiemmin saanut tilat yliopistolta ja toimintatukea kaupungilta.

– Käytännössä museon vuokran maksoi yliopisto. Tätä toimintaa pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin ja palkatta. Kaupungin avustus jatkuu, mutta nyt etsimme uusia sponsoreita. Sellaisia voisivat olla IT-alan toimijat ja museotoiminnan Keski-Suomessa säilymistä haluava taho. Kokoelmamme on ainutlaatuinen maailmassa, ja olemme toimineet 30 vuotta, sanoo Suomen tietojenkäsittelymuseoyhdistyksen puheenjohtaja Mauno Poikonen.

Laitteita oli esillä Agorassa ja Dynamossa. Yliopisto ilmoitti tammikuussa, että Agorassa ollut näyttelytila tarvittiin opiskelijoiden käyttöön. Myös JAMK ilmoitti helmikuussa että Dynamon tila tarvittiin opiskelijoille. Laitteet siirrettiin Kanavuoren luolaan, mutta keväällä yliopisto tarvitsi sen tilan kirjastoremontin takia kirjoille.

Laitteet saavat julkisuutta Ylen tekeillä olevassa juttusarjassa. Toimittaja Harri Alanne valmistelee kolmiosaista sarjaa Suomen asemasta kylän sodan aikana lännen ja Neuvostoliiton välissä. Lada, Laika, Marx ja mä -sarja esitetään televisiossa ensi vuonna.

Tietokonemuseon kokoelma antaa hyvän kuvan suomalaisen tietotekniikan ensiaskeleista. Kokoelman vanhin laite on 100-vuotias reikäkorttilaite ja Suomessa käytössä olleista 20 ensimmäisestä tietokonemallista 5 löytyy nyt Varikkotieltä. Poikosen mukaan alan kehityksen alkuaskeleista saa hyvän kuvan laitekannasta.

– Erityisesti 60- ja 70-luvun laitekanta on vahvasti edustettuna. 30-vuotta jatkunut toiminta on tosiaan nyt talousvaikeuksissa ja muuton yhteydessä jouduimme valitettavasti luopumaan osasta laitekantaa, kertoo Poikonen.

Museo toimii myös netissä. eMuseo-sivuille on lisätty uusi Tietotekniikan tarinoita -osio. Sinne museoaktiivit taltioivat tarinamuodossa historiaa. Sivulle tulee yritysten tarinoita siitä, millaista tietotekniikan alkutaival niissä on ollut. Sinne voi liittää myös äänitiedostoja.

Museon taustayhdistyksessä on noin 300 jäsentä. Itse museota pyörittää puolenkymmentä aktiivia.

– Suomen tietojenkäsittelymuseoyhdistys on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Rahallisen tuen ohessa tukijat voisivat adoptoida koneita liiketiloihinsa. Meillä on nyt puolisen vuotta aikaa keskittyä varainhankintaan. Näyttelyn järjestely on muuton jälkeen vienyt kaikki voimavaramme tähän asti, kertoo Poikonen.