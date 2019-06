Tiketti avaa pääsylipuilleen jälleenmyyntikaupan vastineena "villinä rehottaville" kakkosmarkkinoille

Tiketti avaa uuden palvelun, jossa siltä ostettuja pääsylippuja voi turvallisesti myydä eteenpäin, yhtiö tiedottaa. Uutuuspalvelu vastaa tiedotteen mukaan tarpeeseen hillitä "villinä rehottavia" pääsylippujen kakkosmarkkinoista.

Yhtiö toteaa, että lippujen jälleenmyyntimarkkina kärsii kärsii lukuisista lieveilmiöistä, kuten ylihinnoittelusta, olemattomien lippujen myynnistä sekä väärennöksistä. Lisäksi osa lippuja kauppaavista tahoista antaa vääristyneen kuvan lippujen todellisesta saatavuudesta, eikä lipunostajalla ole mahdollisuutta varmistua ostoksensa hinnasta ennen maksutapahtumaa.

Aiemmin Tiketti on yrittänyt hillitä lippujen jälleenmyyntiä, mutta uudessa LiputOn-palvelussa saa myydä kaikkien Tiketissä myynnissä olevien tapahtumien pääsylippuja.

Tiketti mainostaa uutta palvelua turvallisena ja luotettavana sekä ostajalle että myyjälle, koska jokaisen lipun kelpoisuus tarkistetaan ennen kuin lippua voi myydä. LiputOn huolehtii rahaliikenteestä myyjän ja ostajan välillä ja toimittaa palvelun kautta ostetut liput.

Yhtiön mukaan uusi palvelu hyödyttää myös tapahtumien järjestäjiä, sillä osa lipunmyynnin komissioista maksetaan palvelun kautta välitettävien tapahtumien järjestäjille.

– Lippujen trokaaminen ja liputta jääneiden ahdingon hyväksi käyttäminen on vastenmielinen ja epäreilu ilmiö, johon liittyy paljon väärinkäytöksiä ja jopa rikollista toimintaa. Sen sijaan on täysin ymmärrettävää, että joskus suunnitelmat muuttuvat, ja lippu on jäämässä käyttämättä, jolloin sen eteenpäin tarjoaminen voi tulla tarpeelliseksi. Nyt se on vihdoin mahdollista turvallisesti, rehellisesti sekä reilusti niin, että lipun aitous on taattu eikä liioiteltu hintakeinottelu ole mahdollista, Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä sanoo Tiketin tiedotteessa.