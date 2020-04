Tikkakoskella vammaispalvelusäätiön asumisyksikössä lukuisia koronatartuntoja – osa tartunnan saaneista sairaalahoidossa

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön asumisyksikössä Jyväskylän Tikkakoskella on havaittu useampia koronavirustartuntoja sekä asukkailla että työntekijöillä. Yksikön asukkaat ja merkittävä osa työntekijöistä on asetettu karanteeniin. Osa tartunnan saaneista on sairaalahoidossa.

Alkuperäinen tartunnan lähde on epäselvä.

Yksikössä on yhteensä 15 asukasta eri puolilta Keski-Suomea. Heistä tartunnan saaneita on 7. Työntekijöistä tartunnan saaneita tai karanteenissa olevia on ollut enimmillään 17, mutta osalla karanteeni on päättynyt ja he ovat palanneet terveinä töihin.

Tartunnan saaneiden asukkaiden omaisille on tiedotettu tilanteesta, ja säätiö on tiiviisti yhteyksissä omaisten kanssa ja käy heidän kanssaan vuoropuhelua tilanteesta.

Ensimmäinen tartunta todettiin 26. maaliskuuta. Tilannetta on siitä lähtien seurattu yksikössä aktiivisesti ja uusien tartuntojen ehkäisemiseksi on tehty tiivistä yhteistyötä Jyväskylän kaupungin terveyspalvelujen kanssa.

Töissä oleva henkilökunta on suojautunut asianmukaisesti ja työntekijöiden ja asukkaiden liikkumista eri yksiköiden välillä on rajoitettu.

Henkilökuntaa ja asukkaita testataan aktiivisesti, jotta tartuntojen leviäminen voidaan estää.

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö ei tietosuojasyistä kerro sairastuneiden asukkaiden ikää tai kotipaikkakuntaa.

Tartunnan saaneet henkilöt eivät ole säätiöltä tullen tiedotteen mukaan asioineet Tikkakosken palveluissa tai yksikön ulkopuolella ensimmäisten tartuntaepäilyjen jälkeen.

– Olemme äärimmäisen pahoillamme tilanteesta ja teemme kaikkemme asukkaidemme hyvinvoinnin varmistamiseksi. Pienessä yksikössä tämä on todella raskas tilanne ja teemme kaikkemme varmistaaksemme myös työntekijöidemme jaksamisen, kertoi säätiön toimitusjohtaja Jouni Helén tiedotteessa.