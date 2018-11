Tikkakosken varuskunnan aita valmistuu loppuvuodesta – jatkossa vierailulle porttien läpi

Jyväskylän Tikkakosken varuskunnan ympärille tänä syksynä rakennettava aita valmistuu loppuvuoden aikana. Ulkopuolisen silmin aita näyttää jo nyt varsin valmiilta, mutta Ilmasotakoulun apulaisjohtajan, everstiluutnantti Kai Naumasen mukaan se ei vielä vaikuta liikkumiseen varuskunnan alueella.

– Kaikki kulkuun liittyvät aukot ovat viimeistelemättä, joten niistä pääsee kulkemaan ihan niin kuin ennenkin. Aidalle tehdään vastaanottotarkastus loppuvuoden aikana, jonka jälkeen sen vaikutuksista tiedotetaan tarkemmin, Naumanen kertoo.

Varuskunnan aitaaminen on osa puolustusvoimien turvallisuuteen liittyvää menettelyä. Noin kaksi metriä korkean aidan lisäksi alueella on lisätty kameravalvontaa. Tikkakosken aita on ollut puolustusvoimien investointibudjetissa jo vuosia, ja rahoitus saatiin tälle vuodelle.

Uusi aita sulkee taakseen myös Tikkakosken Sotilaskodin, jossa on varusmiesten ja henkilökunnan lisäksi käynyt ulkopuolisia asiakkaita. Aidan valmistumisen jälkeen varuskuntaan on tultava vierailulle kulkuporttien kautta.

– Tällä hetkellä laaditaan suunnitelmaa siitä, mitkä ovat kulkuporttien käytännöt tulevaisuudessa. Ne tulevat voimaan todennäköisesti vaiheittain, Naumanen kertoi.

Aidan takia myös Tikkakosken hiihtoladut ja pururata siirtyvät paikoin noin sata metriä.