– Kun vaimo joutui jalkaleikkaukseen, poistimme hänen autonsa liikennekäytöstä. Siinä säästää rahaa, etenkin jos kysymyksessä on dieselauto, josta maksetaan myös käyttövoimavero, kertoo Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen.

Säästö tulee siitä, ettei liikennekäytöstäpoiston ajalta tarvitse maksaa ajoneuvoveroa. Vaikutus vakuutusmaksun suuruuteen riippuu vakuutussopimuksesta.

Esimerkiksi Suomen suurimmassa liikennevakuuttajassa LähiTapiolassa pakollinen liikennevakuutus ja mahdolliset kaskovakuutukset passivoituvat, kun auto poistetaan liikennekäytöstä.

– Osa kaskon turvasta jää kuitenkin voimaan, jolloin autolla on turva esimerkiksi palon ja varkauden varalta, vaikka se ei liikennekäytössä olekaan, sanoo kehityspäällikkö Heikki Lassila LähiTapiolasta.

Säästöä alkaa kertyä jo muutaman päivän jälkeen

Liikennekäytöstäpoisto maksaa viisi euroa Traficomin verkkopalvelussa tehtynä. Ilmoituksen teko vie Tolvasen mukaan vain muutaman minuutin.

– Jos ajoneuvovero on esimerkiksi 200 euroa vuodessa, maksaa se päivässä noin 55 senttiä. Viiden euron maksu on kuitattu yhdeksässä päivässä, havainnollistaa Tolvanen.

Kun mukaan laskee huojennukset vakuutusmaksuista, säästöä alkaa kertyä nopeammin, jopa muutamassa päivässä.

Jos liikennekäytöstäpoistoja ja liikennekäyttöönottoja tekee tiheästi, kannattaa huomioida, että liikennekäytöstäpoistojen väliseltä käyttöajalta tulee maksettavaksi aina vähintään 10 euron suuruinen ajoneuvovero.

Muistilappu muistuttaa, ettei auto ole käytössä

Tolvasilla auto oli pois käytöstä kuusi viikkoa. Sinä aikana auton rattiin oli kiinnitetty lappu, joka muistutti, ettei auto ole liikennekäytössä.

– Kun autolla on tarve ajaa, se on ehdottomasti otettava takaisin liikennekäyttöön, muuten tulee helposti kallis lasku. Liikennekäyttöönoton tekeminenkin vie vain hetken, ja auto on sen jälkeen heti käytettävissä, Tolvanen kertoo.

Liikennekäytöstäpoistoa ja liikennekäyttöönottoa ei voi tehdä etukäteen, takautuvasti tai määräajaksi. Käyttöönotosta ei tarvitse maksaa erikseen.

Jos liikennekäytöstä poistetulla autolla lähtee ajamaan, siitä seuraa vähintään 1 000 euron lisävero kiinni jäädessä. Poliisien valvontalaitteet hälyttävät ajoneuvoista, joista ajoneuvovero on maksamatta.

Lyhytaikaisia liikennekäytöstäpoistoja ei tilastoida

Lyhytaikaisten liikennekäytöstäpoistojen yleisyydestä ei ole tilastotietoa olemassa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Tilastokeskuksen tilastoista nähdään kolmen kuukauden välein liikennekäytöstä poistettujen autojen määrä ja se, miten pitkä aika niiden liikennekäytöstäpoistosta on. Sitä, miten pitkään yksi ja sama auto on poissa liikennekäytöstä, ei tilastoida.

– Tilastoihin nojaten ei voida sanoa, ovatko lyhytaikaiset liikennekäytöstäpoistot lisääntyneet viime vuosina, sillä poistojen kestoja ei seurata, sanoo osastopäällikkö Esa Aaltonen Traficomista.

Vakuutusyhtiöissään ei ole tarkkaa tietoa asiasta.

– Meilläkään ei ole tietoa siitä, miten pitkään auto tulee olemaan pois käytöstä, sanoo Lassila.

Haamuautojen määrä kasvaa

Kesäkuun lopussa Suomessa oli vajaat 944 000 liikennekäytöstä poistettua autoa eli henkilö-, paketti- ja erikoisautoa sekä kuorma- ja linja-autoa. Määrä on yli kolminkertaistunut vuodesta 2008, jolloin niitä oli reilut 281 000.

Kesäkuun lopussa liikennekäytöstä poistettuina olevista autoista henkilöautoja oli vajaat 733 000. Näistä vajaat 47 000 oli ollut poistettuna alle kuukauden, reilut 26 000 yksi–kaksi kuukautta ja reilut 58 000 kaksi–kuusi kuukautta. Yli puoli vuotta poistettuna oli vajaat 68 000 ja yli vuoden mutta alle kaksi vuotta vajaat 76 000 autoa.

Suurin osa liikennekäytöstä poistetuista autoista on ollut pois käytöstä yli kaksi vuotta siitä lähtien, kun poisto tehtiin. Kesäkuun lopussa tällaisia henkilöautoja oli reilut 458 000, pakettiautoja reilut 94 000 ja erikoisautoja noin 4 500.

– Kysymys on niin sanotuista haamuautoista, jotka romuttuvat pihoilla, ovat päätyneet romutettaviksi ja varaosiksi virallisen kierrätysjärjestelmän ulkopuolelle tai on viety myytäviksi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Haamuautot näkyvät rekisterissä, mutta niistä ei tiedetä, missä ne ovat, Aaltonen sanoo.

Myös vakuutusyhtiöissä haamuautojen vakuutukset ovat olemassa, vaikkei vakuutusmaksuja lähdekään.

– Ne ovat harmillisia, koska vakuutukset voivat liittyä autoihin, joita ei enää edes ole olemassa, sanoo Lassila.

Jos autoa ei aio käyttää enää koskaan, sille pitäisi tehdä lopullinen poisto. Tällöin auto tulisi toimittaa Suomen Autokierrätys Oy:n valtuuttamaan romuajoneuvojen vastaanottopisteeseen, jossa auto otetaan vastaan maksutta.

– Toki sinne voi viedä myös kaksipyöräiset ajoneuvot maksutta, Aaltonen huomauttaa.

EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle myydystä autosta tulisi tehdä ulkomaanvienti-ilmoitus, ettei se jää rekisteriin kummittelemaan.