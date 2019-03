Timo Koivisto tyrmää Hippos-kriitikin: "Me emme ole tinkineet tasosta, emmekä tingi"

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto on Hippos2020-hankkeen ytimessä ja osallistuu hankkeen osapuolista koostuvan ”hallituksen” kokouksiin. Hankkeessa työskentelee kaupungin edustajina tiimi elinkeinoyksiköstä. Lisäksi virkamiestyötä tehdään muissa hallintokunnissa ja liikelaitos Tilapalvelussa, josta koko hanke alun perin lähti itämään.

Koivisto on vastannut kärsivällisesti poliittisten päättäjien ja median kysymyksiin, jotka pyörivät sekä isoissa että pienissä asioissa. Myös tulevien käyttäjien, urheiluseurojen epäilykset säästöversion rakentamisesta kiinteistösijoitusten tuottojen turvaamisen hengessä ovat kantautuneet Koiviston korviin.

– Olen kuullut näitä saman kaltaisia väitteitä ja huhuja. Tämän kaltainen hanke herättää tietysti tunteita – on hyväkin, että keskustellaan.

Koivisto seisoo silti vahvana hankkeen takana.

– Me emme ole tinkineet emmekä tingi yhtään siitä tasosta, joka hankkeelle on asetettu. Erityisesti liikuntatilojen suhteen kaupunki katsoo niiden vaatimusten perään, jotka on alusta asti asetettu.

Sen takaamiseksi kaupunki – kuin myös päärahoittaja Fennia, asettavat rakennushankkeelle oman valvontaohjelmansa.

Hipposhankkeen alkuperäinen idea on Koiviston mukaan pysynyt kirkkaana.

– Hippoksesta tulee Pohjoismaiden paras liikuntatilojen kokonaisuus, jossa liikuntatilojen arvoa nostaa alueelle sijoittuva monipuolinen osaaminen, kuten Jyväskylän yliopiston liikuntalaboratorio ja Kihun Training Room -konsepti. En tiedä, mistä löytyy parempi kokonaisuus.

Tavoite on korkea ja upea, mutta eikö ihan tavallinen liikuntakeskus olisi riittänyt?

– Jos me remontoitaisiin ja uudistettaisiin tämä nykyinen Hippos, meillä olisi vain se nykyinen lajivalikoima. Nyt meille tulee yli 20 lajiperheelle täysin uudet tilat.

Koivisto on myös varma siitä, että kaikille tiloille löytyy käyttäjät.

– En tietysti joka lajin osalta yksityiskohtaista tilannetta osaa sanoa, mutta ei ole mitään syytä epäillä, etteikö niille tiloille käyttäjät löydy.

Kaupungin konsessiosopimuksella ”ostetaan” nykytilanteeseen verrattuna 1,5 kertainen määrä liikuntatiloja 5,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Tällä sopimuksella siis turvataan se, että seurojen käyttömaksut eivät nouse kohtuuttomasti.

– Se riittää varmasti ja saamme enemmän tunteja kuin nyt.

Mistä johtuu, että osa seuroista kokee, ettei heitä ole kuunneltu?

– En osaa sanoa. Olemme kuitenkin kuunnelleet seuroja aika laajalla pohjalla. En pysty yksittäisten seurojen näkökulmasta spekuloimaan.

Koivisto myöntää silti realistisesti, ettei seurojen jokaista toivetta pystytä toteuttamaan.

– Mutta ymmärrän oikein hyvin, että tilakysymykset, minkälaisissa tiloissa lajia harrastetaan, ovat tosi tärkeitä meidän seuroille.

Koivisto ottaa esimerkiksi jalkapallon.

– Aika paljon on JJK:n suunnalta esitetty syyksi tälle vähän surulliselle tilanteelle, ettei ole ollut missään vaiheessa kunnollisia olosuhteita tässä kaupungissa.

Hippokselle niitä ollaan nyt tekemässä, eikä vain jalkapallolle.

Koivisto kertoo olevansa erittäin luottavainen sen suhteen, että Hippos2020-hanke toteutuu.Rakentaminen voi alkaa lokakuussa, mikä tarkoittaa sitä, että rakennuslupahakemus on saatava sisään kesäkuussa. Vuokralaisneuvottelut jatkuvat, uutisia uusista voitoista odotellaan.

– Siellä on paljon neuvotteluja käynnissä, jos nämä kaikki johtavat lopputulokseen, ei vapaata tilaa ole enää juuri ollenkaan, kertoo Koivisto.

Aikataulu on toki venynyt alkuperäisestä, mutta Koivisto muistuttaa Tampereen Kansiareena- ja Helsinki Garden -hankkeista, joissa tahti on selvästi Hippos2020-hanketta verkkaisempi.

– Aikataulussa on totta kai aina markkinointipuhetta, mutta toisaalta on pakko asettaa kunnianhimoisia aikatauluja, jos halutaan saada asioita aikaan.

Mikä kaupunginjohtajaa tässä vaiheessa huolettaa?

– Huolettaa on liian voimakas ilmaisu. Iso hanke on varma siinä vaiheessa, kun se on varma. On tässä vielä neuvotteluja käytävänä, mutta olen aika luottavainen.