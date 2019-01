Timo Koivisto vastaa Hippos-kritiikkiin: "Tässä on poimittu erinäisistä asiakirjoista numeroita ja lukuja, ja sitten vedetty niistä väärät johtopäätökset"

Jyväskylän kaupunki kantaa Hippos2020-hankkeen riskit, käyttökustannukset kaatuvat veronmaksajille ja suurin kupla on ”jalkapallohallin” rakentaminen. Koko hankkeessa pitäisi palata lähtöruutuun ja ottaa tosissaan kaupungin omien laskelmien mukainen vaihtoehto 23 miljoonan euron peruskorjauksista Hippoksella.

Näin kiteytyy mielipidekirjoitus (Ksml 25.1.2019), jonka kirjoittivat hankkeen vastustajiksi ryhtyneet ex-liikuntajohtaja Pekka Sihvonen, ex-kunnallispoliitikko ja professori Kimmo Suomi ja Tilapalvelun entinen projektipäällikkö Ilmo Viitanen.

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto vastaa kirjoittajien esittämiin väitteisiin.

– Yleisenä kommenttina voisin sanoa, että tässä kirjoituksessa on poimittu erinäisistä asiakirjoista numeroita ja lukuja ja sitten vedetty niistä väärät johtopäätökset.

Koivisto ottaa esimerkiksi väitteen, että Kauppakamari valvoisi hankkeelle määriteltyä tuottotasoa (6 prosenttia), josta riskin kantaisi kaupunki.

– Se on perustavanlaatuinen väärinymmärrys. Keskuskauppakamarin auktorisoitu kiinteistöasiantuntija on tehnyt arvion tietystä tuottotasosta, joka olisi rahoittajien näkökulmasta riittävä ja se ollaan tässä hankkeessa nyt saavuttamassa. Mutta siitä, että toteutuuko tuotto-odotus vai ei, siitä kantavat riskin rahoittajat ei kaupunki.

Koivisto muistuttaa kaupunginvaltuuston viime toukokuussa (28.5.2018) tekemästä päätöksestä, jossa se hyväksyi hankkeen pääperiaatteet ja kaupungin sitoumukset. Asia tuodaan uudelleen valtuuston päätettäväksi kahdesta syystä: koska jalkapallostadion katetaan ja taloussuunnitelma muuttuu, kun kiinteistöveron tuotto kasvaa ja kaupunki sitoutuu hankkimaan irtaimistoa 20 vuoden sopimuskauden aikana enintään miljoonalla eurolla vuodessa aiemmin päätetyn puolen miljoonan sijaan.

– Kaupungin näkökulmasta taloudellinen yhtälö paranee tämän päätöksen myötä, sanoo Koivisto.

Tämä johtuu siitä, että kiinteistöveron tuotto kaupungille on 1,3–1,5 miljoonaa euroa korkeampi, kuin aiemmin arvioitu 0,5 miljoonaa. Korkeampi arvio kiinteistöverosta heikentää suoraan hankkeen kannattavuutta, jota puolestaan parantaa kaupungin sitoutuminen irtaimiston ostoon. Koivisto kiistää sen olevan verotuoton ohjaamista sijoittajille.

– Etsimme järkevää keinoa, jolla kannattavuutta voi parantaa sekä ratkaista liikuntatilojen irtaimiston hankinnan haasteet. Mielestäni se, että hankitaan jyväskyläläisten ja muidenkin liikkujien käyttöön irtaimistoa, on aika järkevä tapa tehdä tämä.

Hippos2020-hankkeen rakentamisen kustannukset ovat pysyneet arviossaan eli noin 200 miljoonassa eurossa. Siihen sisältyy katetun jalkapallostadionin rakentaminen 4 500 katsomopaikalla.

– Me emme ole rakentamassa ”jalkapallohallia”, vaan Suomen ensimmäistä katettua jalkapallostadionia. Perustelu sille on, että se on toiminnallisesti ja myös taloudellisesti järkevämpi, se on ympärivuotisesti käytettävissä ja siitä on saatavissa paljon enemmän tuottoja.

Koko mielipidekirjoituksen perusajattelumalli on Koiviston mielestä vastoin Hippos2020-hankkeen ideaa. Hippoksen huonokuntoisen rakennuskannan peruskorjauksen hinnaksi arvioitiin 23 miljoonaa euroa.

– Se oli se alkuperäinen lähtökohta, johon emme halunneet tyytyä. Sillä rahalla saamme nykyiset tilat peruskorjattuina, mutta samat liikenne- ja pysäköintiongelmat ja kaupunkikuvalliset ongelmat säilyvät.

Hippos2020 on kunnianhimoinen kokonaisuus, joka on kaupungin vetovoiman ja uuden liiketoiminnan kehittymisen näkökulmasta omaa luokkaansa.

– Saamme siis paljon paremmat liikuntatilat, monta uutta lajia sekä vetovoimatekijän, joka on merkittävä – ei pelkästään kansallisesti, vaan kansainvälisesti, summaa Koivisto.