Timo Soini ei asetu ehdolle eduskuntavaaleissa – odotetaan kertovan lisää jatkoaikeistaan iltapäivällä

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ei asetu ehdolle eduskuntavaaleissa. Soini kirjoittaa blogissaan, että hänellä alkaa kansanedustajan pestin jälkeen uusi matka. Soini lupaa auttaa sinisiä ehdokkaita vaalityössä.

Hän kirjoittaa blogissaan, että tienviitassa ei lue määränpäätä, eikä matkan pituutta.

– Kaikkeni annoin ja paljon sain. Jokainen elämäni päivä, kuukausi ja vuosi on ollut minulle hyväksi. Päivät olen tarvinnut saavuttaakseni tämän elämänkokemuksen, Soini aloittaa blogitekstinsä.

Hän lisäksi kiittää tukijoitaan ja äänestäjiään.

– Luottamuksen turvin olen tehnyt julkista työtä kolme vuosikymmentä. Asemavalta jää luottamustoimissa sille työpöydälle, jonka ääressä on työnsä tehnyt. Tämä on määräaikaista, hän kirjoittaa.

Soini on istunut eduskunnassa vuodesta 2003 alkaen. Edellisissä eduskuntavaaleissa Soini sai Uudellamaalla liki 30 000 ääntä ja toimi vetoapuna lukuisille muille puolueensa läpimenijöille.

Soini johti perussuomalaisia vuodesta 1997 alkaen ja nosti puolueen politiikan marginaalista jytkyn kautta suureksi puolueeksi. Keväällä 2017 hän ilmoitti, ettei asetu enää ehdolle puoluekokouksen puheenjohtajavaaliin.

Kesäkuussa 2017 perussuomalaiset äänestivät puheenjohtajakseen Jussi Halla-ahon, minkä jälkeen puolue hajosi kahtia. Soini ja 19 muuta kansanedustajaa, perussuomalaisten silloiset ministerit mukaan lukien, perustivat uuden ryhmän, josta syntyi sittemmin Sininen tulevaisuus -puolue.

Sinisten kannatus on laahannut gallupeissa hyvin alhaisissa lukemissa. Viime aikoina puolueen suosio on yltänyt vain noin yhteen prosenttiin. Tämän vuoksi vaikuttaa siltä, että sinisillä kansanedustajien on vaikea uusia paikkaansa eduskunnassa.

Soinin päätös jättäytyä pois eduskunnasta tekee sinisten vaalitaipaleesta entistäkin kivikkoisemman, sillä Soini on henkilökohtaisella suosiollaan haravoinut aiemmissa vaaleissa runsaasti ääniä.

Vieraana paavin luona

Perussuomalaisten noustessa hallitukseen vuonna 2015 Soini valitsi ulkoministerin salkun. Nyt ulkoministerikausi lähestyy loppuaan, ja viime viikot Soini on käyttänyt ahkeraan virkamatkailuun. Helmikuun aikana hän ehti matkustamaan Romaniaan, Yhdysvaltoihin, Venäjälle, Belgiaan, Italiaan, Viroon ja Ranskaan.

Italian-matkansa ohessa Soini vieraili myös Vatikaanissa ja tapasi paavi Franciscuksen. Blogissaan Soini hehkutti paavin tapaamista useamman kirjoituksen verran ja kuvaili paavia hienoksi mieheksi.

– Keskustelun kulun kerron sitten muistelmissa, Soini kirjoitti.

Aborttikohusta luottamusäänestys

Soini on puhunut julkisuudessa avoimesti katolilaisuudestaan. Hänen vakaumukselliset kannanottonsa aiheuttivat viime vuonna jupakan, joka päätyi eduskunnan luottamusäänestykseen.

Oppositiopuolueet SDP, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP esittävät Soinille epäluottamusta, kun hän oli ottanut julkisesti kantaa aborttia vastaan ja osallistunut abortinvastaiseen tilaisuuteen Kanadan-virkamatkallaan. Epäluottamusesityksen tekijöiden mielestä Soinin toiminta ulkomailla kiistää naisten oikeudet ja Suomen ulkopoliittisen linjan.

Syyskuun lopulla eduskunta äänesti ulkoministerin luottamuksesta ja Soini sai luottamuksen äänin 100–60.

Kohun keskellä Soini puolustautui sanomalla, että hänen vakaumuksensa on ollut tiedossa, kun hänet valittiin ulkoministeriksi ja sitä ennen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Oikeuskansleri katsoi syyskuussa, että Soini ei toiminut lainvastaisesti, mutta osallistuminen oli ongelmallista.

– Kun ulkoministeri matkustaa ulkomailla Suomen valtion edustajana, hänen olisi perusteltua noudattaa kannanotoissaan erityistä varovaisuutta ja harkittua pidättyvyyttä, päätöksessä sanottiin.

Soinin käsitteli aborttiaihetta myös blogissaan ja tämä poiki kaksi kantelua oikeuskanslerille. Blogikantelut eivät oikeuskanslerin mukaan antaneet aihetta toimiin, sillä kyse oli poliittisesta mielipiteenilmaisusta.

20 vuotta perussuomalaisten johdossa

Timo Soini syntyi 30. toukokuuta 1962 Raumalla, asuu Espoossa. Valmistui valtiotieteiden maisteriksi vuonna 1988.

Toimi Suomen maaseudun puolueessa varapuheenjohtajana ja sen jälkeen puoluesihteerinä vuosina 1989–1995. Johti perussuomalaisia vuosina 1997–2017.

Valittiin Espoon kaupunginvaltuutetuksi vuonna 2001 ja kansanedustajaksi vuonna 2003, europarlamentaarikko vuosina 2009–2011, ulkoministeri vuosina 2015–2019. Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi aikuista lasta.