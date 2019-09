"Toi on niin lapsellista", kommentoi mielenosoittaja Greta Thunbergin mollaamista

Nuoret ilmastoaktivistit, etunenässä 16-vuotias ruotsalainen Greta Thunberg, ovat saaneet osakseen julkista vähättelyä ja piikittelyä toiminnastaan. Tällä viikolla YK:n ilmastokokouksen yhteydessä esimerkiksi yhdysvaltalaisen Fox News -kanavan kommentaattori kutsui Thunbergiä "mielisairaaksi ruotsalaislapseksi", jota aikuiset käyttävät hyväkseen.

Suomalaiset nuoret ihmettelivät perjantaina järjestetyssä ilmastolakossa aikuisten asennetta.

– Toi on niin lapsellista. Jotkut omistavat oman elämänsä sille, että saisimme elinkelpoisen planeetan, ja sitten jotkut aikuiset on silleen, et toi on niin tyhmää, miks sä teet noin, ihmetteli 14-vuotias Mesi Kissaniitty.

Hän saapui perjantaina Eduskuntatalon eteen osoittamaan mieltään ilmaston puolesta Ranja Omaheimon, 15, kanssa. He kertovat itsekin saaneensa lukuisia vähätteleviä kommentteja ilmastoaktiivisuudestaan etenkin vanhemmilta sukulaisiltaan.

– Mun vaari sanoi joskus jotenkin, että toi on vaan tollaista hörhöilyä, että et sä tolla tee mitään muutosta. Sellainen vähän kolahtaa. Ihan kuin mitätöisi koko duunin, mitä teen, Omaheimo kertoo.

Kymmenvuotias Leo Korhonen sanoi, että häntä ei ole kiusattu siitä, että hän esimerkiksi osallistuu ilmastomielenosoitukseen, ainakaan vielä.

– Eikä se mua oikeestaan haittaa, vaikka mua kiusattais tai vähäteltäis siitä, koska tämä on tärkeä asia.

Lakkoja ympäri maan

Nuoret ympäri Suomen kokivat ilmastonmuutoksen vastaisen toiminnan niin tärkeänä, että osallistuivat valtakunnalliseen ilmastolakkoon, johon kansainvälinen ilmastoviikko huipentui. Osa kouluista oli myöntänyt oppilaille luvan osallistua lakkoon.

Helsingin poliisi arvioi, että Eduskuntatalon eteen tuli noin viitisentuhatta ihmistä.

Muissa kaupungeissa arviot osallistujamääristä vaihtelivat. Greenpeacen arvion mukaan esimerkiksi Turussa osallistujia on ollut noin 2 000, Tampereella 1 200 ja Oulussa 450. Sisä-Suomen poliisista arvioidaan, että Tampereen Keskustorilla osallistujia oli noin 800. Poliisista ei osattu arvioida Turun ja Oulun ilmastolakkojen osallistujamääriä.

Tapahtuman juuret ovat Thunbergin Fridaysforfuture-koululakossa. Perjantaina nuoret vaativat muun muassa, että Suomi toteuttaa aikeensa olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointivaltio ja että Suomi sitoutuu päästövähennys- ja hiilinielutavoitteisiin, jotka ovat linjassa 1,5 asteen lämpenemisrajan kanssa.

"Haluan hiihtää lastenlasteni kanssa"

"Haluan vielä hiihtää lastenlasteni kanssa Suomessa." Tämä on syy, miksi 20-vuotias Hellevi Estama osoitti mieltään Eduskuntatalolla. Hänen mielestään ilmastonmuutoksen kanssa ei voi odottaa, että joku muu tekee jotain, vaan hänen täytyy toimia.

Samankaltaisilla ajatuksilla jopa kokonaisia koululuokkia tuli paikalle. Esimerkiksi Koskelan ala-asteelta Helsingistä tuli STT:n haastattelemien oppilaiden mukaan "kaikki, jotka eivät olleet kipeänä".

– Olen tullut osoittamaan mieltä, koska meidän lasten ei pitäisi joutua huolehtimaan ilmastonmuutoksesta. Aikuisten olisi jo pitänyt hoitaa se, koulun oppilas Leo Korhonen sanoo.

Haastattelun katkaisi voimakas huuto: "Edustajat esille. Edustajat esille". Nuoret vaativat eduskunnalta ilmastotekoja. Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) käy juttelemassa nuorten kanssa, mutta puheenvuoroja ei annettu poliitikoille.