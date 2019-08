Toimi Kankaanniemi latasi akkunsa hirsihuvilallaan Uuraisilla – nyt vanha kettu palaa eduskuntaan "keskustalaisella" linjalla ja puolustaa Raamattua "totalitarismilta"

Keski-Suomen uusin kansanedustaja Toimi Kankaanniemi, 69, on kirkkaasti perussuomalaisten kokenein parlamentaarikko.

Nyt jo kahdeksatta kauttaan aloittava mies laskeskelee, että hän on tällä hetkellä eduskunnan neljänneksi pitkäaikaisin kansanedustaja parlamenttivuosilla mitattuna.

– Siellä on vain neljä minua pidempään ollutta: Ilkka Kanerva (kok.), Ben Zyskowicz (kok.), Jukka Gustafsson (sd.) ja Erkki Tuomioja (sd.).

Iältään hän on koko eduskunnan neljänneksi vanhin.

Kankaanniemi nousi eduskuntaan varapaikalta heinäkuussa, kun kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) siirtyi Euroopan parlamenttiin. Muutaman kuukauden hengähdystauko on tuntunut miehestä vain hyvältä, varsinkin kun sitä on voinut viettää Uuraisilla järven rantaan pari vuotta sitten nousseella upealla hirsihuvilalla. Rakennustöistä on vastannut lähes täysin Kankaanniemen oma poika.

Hakkaraisen kaksoisolennoksi ei Kankaanniemestä kuitenkaan ole. Esimerkiksi Hakkaraisen jyrkkää maahanmuuttovastaisuutta ei Kankaanniemi jaa. Ja siinä missä Hakkarainen kauhistutti esimerkiksi EU-parlamentin jäseniä ilmastoskeptisyydellään, Kankaanniemi ei kiistä ilmastonmuutoksen olemassaoloa.

– Mutta vastustan jyrkästi kaikenlaista hysteriaa ja pelottelua. Ei ilmastonmuutosta voi laittaa maksettavaksi tavalliselle kansalaiselle, jolle auto ja asuminen on välttämätöntä tässä laajassa ja kylmässä maassa. Joku järki pitää olla, Kankaanniemi tähdentää.

Puolueen maltillista laitaa edustava entinen kristillisdemokraattien johtaja ei silti suostu leimaamaan uutta puoluettaan rasistiseksi saatikka äärioikeistolaiseksi.

– Ei perussuomalaiset ole äärioikeistoa, vaan hyvin keskustalainen puolue. Haluamme rajoittaa markkinataloutta sosiaalisesti, eettisesi ja ekologisesti, Kankaanniemi painottaa.

Rasismi-määritelmää käytetään Kankaanniemen mielestään turhan väljästi perussuomalaisiin.

– Perussuomalaissa saattaa olla niin kansallismielisiä ihmisiä, että heitä voi joku kutsua rasisteiksi, ja on joitakin heitetty uloskin. Se ei silti tee puolueesta rasistista. En olisi hetkeäkään tässä puolueessa, jos sen johtavana ajatuksena tai edes jotenkin sisään kirjoitettuna olisi rasismia, Kankaanniemi painottaa.

Hänen mielestään järkevä maahanmuuttopolitiikka ei ole rasismia.

– Se, että ottaisimme tänne Suomeen kaikki maailman miljoonat pakolaiset ei ole realismia. Heitä on autettava siellä missä he ovat, Kankaanniemi huomauttaa.

Kankaanniemi uskoo, että valiokuntapaikoista hänelle lankeavat Hakkaraisen ulkoasianvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan paikat. Välttämättä Kankaanniemi ei kuitenkaan ole hamuamassa parempia valiokuntapaikkoja, sillä oppositiosta lakeihin on vaikea päästä vaikuttamaan valiokunnissakaan.

Kankaanniemi aikookin keskittyä sanan säilän heiluttamiseen suuressa salissa.

– Luulen, että keskityn salityöskentelyyn. Tämä on niin herkullinen tilanne, kun kokoomus ei maakuntien köyhää kansaa puolusta, kristilliset on liian pieni ja hallitus on tämmöinen kuin on, hän myhäilee.

Kankaanniemien mielestä rikoslain 11 luvun 10 pykälästä tehdyt viimeaikaiset tulkinnat ovat erikoisia. Pykälä koskee kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Hän pelkää, että lain nykytulkinta voi pahimmillaan johtaa totalitarismiin, jossa ihmisten perusoikeutta mielipiteenvapauteen ja uskonnon harjoittamiseen rajoitetaan.

– Tätä pykälää käytetään nykyisin hyvin arveluttavalla tavalla ihmisten perusvapauksien kannalta, Kankaanniemi toteaa.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan kolmen kansanedustajan, Hussein al-Taeen (sd.), Päivi Räsäsen (kd.) ja Juha Mäenpään (ps.) puheista ja kirjoituksista. Erityisesti Kankaanniemi ihmettelee Räsäsen joutumista esitutkintaan.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Räsänen julkaisi kesäkuussa Twitterissä viestin, jonka mukaan Helsinki Pride -tapahtuma on synnin ja häpeän nostamista ylpeyden aiheeksi.

Kankaanniemi hämmästelee, voidaanko Raamatun siteeraamista Suomessa pitää jo rikoksena.

– Periaatteessa tässä aletaan kontrolloida, mitä saa uskonnon harjoittamisessa puhua. Pitääkö lain nykytulkinnan valossa lähteä Raamatusta poistamaan kohtia, Kankaanniemi kysyy. Niin ikään Mäenpään puhe eduskunnassa pitäisi Kankaanniemen mukaan käsitellä eduskunnan hallussa olevilla keinoilla, kuten huomautuksella tai pahimmillaan määräaikaisella erottamisella eikä rikostutkinnalla.