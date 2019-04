Toimittaja-kirjailijalle sakkotuomio oululaisen kaupunginvaltuutetun kunnian loukkaamisesta

Oulun käräjäoikeus on tuominnut toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon sakkoihin oululaisen kaupunginvaltuutetun kunnian loukkaamisesta. Hän luonnehti valtuutettu Junes Lokkaa yksityisessä Facebook-kirjoituksessaan esimerkiksi rasistiksi ja natsiksi.

Vehkoo on kirjoittanut Ylelle juttusarjaa nimeltä Valheenpaljastaja ja käsitellyt paljon niin sanottuja valemedioita jutuissaan. Lokka taas on maahanmuuttovastaiseksi profiloitunut ja muun muassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomittu poliitikko. Hän edustaa Oulun valtuustossa yhden valtuutetun Aito suomalainen yhteislista -ryhmää ja on ehdolla sunnuntaina käytävissä eduskuntavaaleissa.

Tuomioistuin totesi, että Vehkoo on käyttänyt Lokasta solvaavia sanoja, joiden esittämisen tarkoitus on ollut Lokan halventaminen.

Tuomioon johtanut tapahtumaketju sai alkunsa, kun Vehkoo oli tulossa Rovaniemelle puhumaan uudesta kirjastaan ja sai kertomansa mukaan kuulla, että Lokka suunnittelee tulevansa kirjakauppaan seuraamaan Vehkoon puhetta.

Lokka kertoi aikeistaan julkisesti Youtubessa. Videon mukaan Lokan ja toisen henkilön oli tarkoitus esiintyä Kansan Uutisten toimittajina ja haastatella Vehkoota. Vehkoo kertoo kirjallisessa vastauksessaan, että tunsi olonsa uhatuksi Lokan aiemman toiminnan takia ja julkaisi siksi kirjoituksen. Kirjoituksessa hän puhui Lokasta muun muassa natsipellenä ja kertoi Lokan suunnittelevan hänen väijyttämistään tilaisuudessa.

Vehkoolla oli aikaa harkita kirjoitustaan

Oikeuden mukaan Lokka myötävaikutti rikokseen provosoimalla, mutta Vehkoolla oli aikaa harkita kirjoitustaan. Oikeuden mukaan tilanne oli erilainen kuin tyypillisesti kasvokkain pikaistuksissa provosoinnin takia lausuttu solvaus.

– Voidaan todeta, että Lokka on omalla menettelyllään tässä mielessä myötävaikuttanut rikokseen, mikä puoltaisi rangaistuksen tuomitsematta jättämistä. Toisaalta Vehkoolla on ollut kirjoitusta laatiessaan aikaa harkita menettelyään ja tilanne eroaa tyypillisestä pikaistuksissa tehdystä teosta. Vehkoo ja Lokka eivät ole koskaan kohdanneet, joten Lokan tekemä provosointi ei ole ollut välitöntä, oikeus totesi.

Käräjäoikeus päätyi alentamaan Vehkoolle tuomittujen päiväsakkojen määrää provosoinnin takia. Oikeus tuomitsi Vehkoon 15 päiväsakkoon ja 200 euron kärsimyskorvauksiin.

– Käsillä ei ole ollut sellainen voimakas provosointi asianomistajan taholta, joka saisi aikaan perusteen jättää Vehkoo rangaistukseen tuomitsematta.