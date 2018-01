Toimitusjohtaja Lauri Kivinen jättää Yleisradion ja siirtyy yksityiselle sektorille – kypsytteli ajatusta kauan

Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen jättää paikkansa tämän vuoden loppuun mennessä ja siirtyy yksityiselle sektorille. Kivinen on jättämässä Yleisradion omasta aloitteestaan. Hän ei vielä paljasta, minne on lähdössä, vaan kertoo uusista tehtävistään keväällä.

Kivinen tuli Yleisradion toimitusjohtajaksi Mikael Jungnerin jälkeen vuonna 2010. Hän oli aiemmin työskennellyt muun muassa Nokia Siemens Networksin yhteiskuntasuhdejohtajana.

Kivinen kertoo STT:lle kypsytelleensä ajatusta lähdöstä kauan.

– Näen, että vastuullisessa tehtävässä olevan henkilön täytyy miettiä, mikä on oikea aika ja tilanne, jossa tällaisen liikkeen voi tehdä. Tähän vaikutti eniten se, että lainsäädännön pohjalta on nyt vakaa näkymä, jonka eteen tehtiin monta vuotta työtä. Yleläiset ja Yle tietävät mihin voi sitoutua, mihin voi panostaa ja mitä meiltä odotetaan.

Yleisradion hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson totesi, että Kivisen seuraajan haku käynnistyy heti. Kivinen jatkaa tehtävässään, kunnes Ylelle on valittu uusi toimitusjohtaja.

– Haluan antaa hallitukselle mahdollisuuden tehdä valinta omaan tahtiin siten, että minusta ei tule painetta. En ole tehnyt aikataulusitoumuksia sen takia, Kivinen kertoo.

Jääskeläisen lähtö ei vaikuttanut päätökseen

Ylen toiminnan rahoittamisessa on Kivisen kaudella siirrytty tv-maksuista veropohjalle. Kivisen mukaan aiempaa rahoitusmallia kritisoitiin myös hyvistä syistä.

– Nyt rahoitusmallikeskustelusta on siirrytty pois. -- Kun tulin tänne, tämä pakka (rahoitusmalli) oli paljon enemmän levällään. Siitä hatunnosto poliittisille päättäjille, että yhdessä kaikkien eduskuntaryhmien kesken olemme päässeet kaikille sopivaan ratkaisuun.

Kivisen mukaan hänen lähtöpäätöksensä ei liity millään tavalla entisen vastaavan päätoimittajan Atte Jääskeläisen taannoiseen lähtöön Yleisradiosta. Jääskeläinen joutui viime keväänä jättämään paikkansa Yleisradion uutisoinnista syntyneen jupakan takia, jonka yhteydessä Yle sai langettavan päätöksen Julkisen sanan neuvostolta. Jääskeläisen seuraajaksi valittiin syksyllä Aamulehden päätoimittaja Jouko Jokinen.

– Kahdeksan vuoden aikana on tapahtunut niin monenlaisia dramaattisia asioita, että johtaja ei voi ajatella, enkä ajattele, että joku yksittäinen asia tai tekijä saisi tai voisi vaikuttaa omaan isoon pohdintaan, Kivinen sanoo.

Jääskeläisen eroa edeltänyt keskustelu osoitti Kivisen mukaan, miten tärkeää luotettavan median on olla riippumaton ja myös osoittaa se. Kivinen vetoaa myös kuluttajiin.

– Joku pyrkii aina kiihkeästi saamaan asian näyttämään joltain. Jokaisen mediankäyttäjän täytyy olla erittäin tarkkasilmäinen, milloin meitä vedätetään tai johdatetaan harhaan. Puhutaan valemedia-termistä sekä vääristä tai vaihtoehtoisista totuuksista. Tähän ainoa vastaus on se, että (median) korkeaa laatua pidetään yllä, jotta kansalaiset voivat luottaa raportointiin.

"Täytyy katsoa sopiva kombinaatio"

Kivisen seuraajan valintaprosessi alkaa heti sekä julkisella että Ylen sisäisellä haulla.

– Yle on niin monimuotoinen ja tekee niin paljon hienoja asioita, että tavallaan (toimitusjohtajan) pitäisi olla henkilö, jolla on kulttuurialan asiantuntemusta, media-alan asiantuntemusta, hän ymmärtää digitalisaatiota ja tekniikkaa, on tosi hyvä strateginen johtaja, innostava henkilöstöjohtaja ja osaisi vielä kommunikoidakin, Wilhelmsson listaa toimitusjohtajan kriteereitä.

– Emme me tietenkään löydä tällaista superhenkilöä mistään, vaan täytyy katsoa näistä sopiva kombinaatio. Silloin ratkaiseva on kuitenkin se henkilö ja hänen kykynsä johtaa tällaista organisaatiota.

Kivinen kertoo pyrkivänsä tarjoamaan seuraajalleen vakaan pohjan ja muistuttaa, että Yleä seurataan aina tarkasti.

– Yleisradioon liittyy niin paljon intohimoja, että takaan meidän asioidemme olevan kiinnostuksen kohteena nyt ja tulevaisuudessa.