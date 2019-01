Toinenkin lumivyöryssä Norjassa kadonneista löytyi kuolleena

Norjassa on löydetty kuolleena toinen lumivyöryssä kadonnut hiihtäjä, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Yksi lumivyöryuhreista löydettiin keskiviikkona. Kolmen suomalaisen ja yhden ruotsalaisen ryhmästä on yhä kateissa kaksi, joista toisen sijainti on pelastajien tiedossa.

Kadonneita etsimässä on ollut tänään kymmeniä pelastustyöntekijöitä.

Hiihtäjät katosivat kaksi viikkoa sitten Tamokdalenin alueella.