Toistaiseksi vain harva pieni yritys on yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa – Rönttösrouva-leipomo on hyötynyt yhteistyöstä yllättävänkin paljon

Leipomo-konditoria Rönttösrouvaa pyörittävä Jussi Järvinen on tottunut ohjaamaan harjoittelijoita, mutta tänä syksynä hän on totutellut myös opiskelijan rooliin. Hän on mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäjän Keudan koulutuspilotissa.

Järvinen on työskennellyt perheyrityksessä lapsesta asti, mutta on koulutukseltaan suurtalouskokki. Hän oli miettinyt leipuripuolen opintoja pitkään. Kisälliksi ryhtyminen kävi hänen mukaansa silti vähän yllättäen.

– Keudalta tuli niin hyvä myyntipuhe, hän virnistää.

Opinnot on ammatillisen koulutuksen uuden lain mukaisesti henkilökohtaistettu ja Järvinen hakee koulutuksesta potkua yrityksen innovointiin.

Oppilaitosyhteistyötä tekee 28 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä, selviää tänään julkaistavasta Yrittäjägallupista.

– Lähtökohta on ihan liian matala. Uskon, että tähän tulee muutos, mutta se ei tule itsestään vaan vaatii todella paljon aktiivisuutta sekä koulutuksen järjestäjiltä että yrityksiltä, sanoo toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu koulutuksen järjestäjien Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEsta.

Yli 10 henkeä työllistävistä yrityksistä yhteistyötä tekee 61 prosenttia.

Työelämässä oppimisen lisääminen on ollut yksi vuoden alussa voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteista. Uuden lain mukaan merkittävä osa koulutuksen rahoituksestakin tulee valmistujien sijoittumisesta työelämään tai jatkokoulutukseen.

Keski-Uudellamaalla toimivassa Keudassa työelämäyhteistyö pantiin täysremonttiin pari vuotta sitten, jolloin perustettiin yhden luukun periaatteella toimiva työelämäpalvelut-yksikkö.

– Meillä on yksi numero, johon yritysasiakkaat voivat soittaa, meillä on yksi chatti ja yksi sähköposti. Lisäksi tarjoamme henkilön, joka ottaa asiakkaan asiasta kopin, kertoo työelämäpalveluiden johtaja Anne Vuorinen.

Hänen mukaansa Keuda lähestyy yrityksiä nyt kysymyksellä ”miten voisimme teitä palvella” sen sijaan, että esittelisi valmiita palvelupaketteja.

Yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä

Yritykset ovat toteutuneeseen yhteistyöhön gallupin mukaan varsin tyytyväisiä: 65 prosenttia sitä tehneistä yrityksistä on melko tyytyväisiä, 16 prosenttia erittäin tyytyväisiä. Digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä Yrittäjägallupin teettäneestä Suomen Yrittäjistä pitää tulosta varsin positiivisena.

– Keskustelu, jota on käyty julkisessa foorumissa ammatillisen koulutuksen tilasta tämän syksyn ajan, ei täysin vastaa yritysten kokemusta.

Mikkilän mukaan on silti tärkeää huomioida myös kriittinen palaute. 11 prosenttia yrityksistä kertoi olevansa oppilaitosyhteistyöhön melko tyytymättömiä ja prosentti erittäin tyytymättömiä.

AMKEn Lamppua ilahduttaa, että tyytyväisiä ovat erityisesti pienet yritykset.

– Näissä yrityksissä on usein paljon työllistämispotentiaalia ja kasvuhalukkuutta. Lisäksi jokainen työntekijän ja opiskelijan yksittäinen panostus on yrityksen koosta johtuen hyvin tärkeä. Tulos kertoo siitä, että yhteistyöhön kannattaa pyrkiä ja että siitä on kaikille osapuolille hyötyä, Lamppu sanoo.

– Oppilaitosyhteistyö tarjoaa hyviä mahdollisuuksia rekrytoida ja kouluttaa juuri sellaisia osaajia kuin yritys tarvitsee vaikka koulutussopimusten eli vanhojen työssäoppimisjaksojen kautta – tai toisaalta rakentaa koulutuspaketteja nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämiseksi, Mikkilä mainitsee.

Uudet opit pääsivät heti käytäntöön

Jussi Järvisen saamat opit ovat olleet Järvenpään Rönttösrouvassa käytössä jo tänä syksynä, kun leipomo on kehittänyt ravintola-asiakkaalle omaleimaista joululimppua.

– Tuli vähän yllätyksenä, että huomasin koulutuksen hyödyn heti. Nyt odotankin mielenkiinnolla, mitä kaikkea tästä saankaan.

Myös Rönttösrouvan koulutussopimuslainen Johanna Löytönen kokee hyötyvänsä työelämäyhteistyöstä.

– Töissä oppii aina enemmän kuin koulussa.

Koulutussopimuksia Rönttösrouva on Järvisen mukaan tarjonnut siksi, että yritys on halunnut kantaa vastuuta uusien tekijöiden koulutuksesta. Silti harjoittelijoistakin on ollut vähintään ”piilohyötyä”.

– Opiskelija saattaa kysyä jotain asiaa, jota ei ikinä muuten pysähdy miettimään. Opiskelijan kautta pääsee katsomaan omiakin tekemisiään toisesta näkökulmasta ja tulee kehitettyä myös itseään.

Harjoittelijoista on myös löytynyt vakinaisia työntekijöitä.

Kaksi viidestä tuntee uudistuksen

Yrittäjägallupin mukaan vajaat kaksi viidestä (39 prosenttia) pk-yrityksestä on tietoinen ammatillisen koulutuksen uudistuksesta.

51 prosenttia yrittäjistä kertoi, että ei ole tietoinen ammatillisen koulutuksen uudistuksesta. Joka kymmenes ei osannut sanoa.

Parhaiten tieto on tavoittanut yli 10 henkeä työllistävät yritykset, joista 47 prosenttia kertoi olevansa uudistuksesta tietoisia.

– Täytyy muistaa, että reformi on yhä hyvin tuore asia. Täytyy antaa armoa. Totta kai tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että toimeenpanoa ja viestintää on jatkettava, kommentoi Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä.

Yrittäjät tyytyväisiä uudistukseen

Vaikka ammatillisen koulutuksen ongelmista on puhuttu tämän syksyn aikana paljon, Suomen Yrittäjät pitää vuoden alussa voimaan tullutta uutta lainsäädäntöä hyvänä. Järjestö näkee koulutusuudistuksen tuovan lisää mahdollisuuksia.

Yrittäjien näkökulmasta hyvä on Mikkilän mukaan esimerkiksi se, että tutkinnot tutkinnon voi rakentaa aiempaa monipuolisemmin erilaisista osaamismoduuleista ja tutkinnonosista. Näin niitä voidaan räätälöidä opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan.

Yrittäjiä miellyttää myös uudistuksen tavoite vahvistaa ja joustavoittaa työpaikoilla tapahtuvaa oppimista.

– Yksi uudistus on, että oppisopimuksen voi solmia lyhyemmäksikin jaksoksi kuin koko tutkinnoksi. Paljon on tullut yksilöllisyyttä ja joustavuutta, Mikkilä kehuu.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:stä kertoo, että viime kesänä tehtiin huomattavasti enemmän kesäoppisopimuksia kuin aiemmin.

Amisopiskelijoista enemmistö aikuisia

Mikkilä ja Lamppu harmittelevat, että keskustelu ammatillisesta koulutuksesta keskittyy yleensä vain nuoriin opiskelijoihin, vaikka ”amiksista” kaksi kolmannesta on aikuisia. Lampun mielestä myös Yrittäjägallupissa näkyy eniten nuorisokoulutus.

– Uskon, että aikuisten osalta ammatillisen koulutuksen ja yritysten yhteistyö on laajempaa kuin vastaukset antavat ymmärtää. Opiskelu tapahtuu usein työn ohessa, muinkin tavoin kuin koulutussopimuksena tai oppisopimuksena, Lamppu pohtii.

Gallupissa edustava otos pk-yrittäjistä

Yrittäjägallupin on teettänyt Suomen Yrittäjät ja sen on toteuttanut Kantar TNS.

Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää PK-yrittäjien mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisista aiheista.

Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 056 pk-yrityksen edustajaa. Vastaajat vastaavat varsin hyvin perusjoukkoaan eli tulokset ovat yleistettävissä kaikkiin suomalaisiin pk-yrityksiin. Mukana oli yrityksiä teollisuuden, kaupan, rakentamisen ja palveluiden toimialoilta.

Tiedot kerättiin syyskuun 2018 kolmannella ja neljännellä viikolla.

Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.