Toivakan uusi kunnanjohtaja on yksi Suomen nuorimmista – "Varmaan ripaus onneakin on ollut matkassa"

Mieleen hiipii väistämättä kysymys: kuinka 28-vuotias henkilö on ehtinyt toimia kunnansihteerinä Pihtiputaalla, talous- ja hallintopäällikkönä Uuraisilla, ja on seuraavaksi aloittamassa kunnanjohtajana Toivakassa. Ehkä maailma muuttuu nopeammin kuin toimittaja pysyy perässä, mutta siitä huolimatta: meriitit ovat aika kovat.

– En osaa mitään yksiselitteistä syytä tuohon kertoa, Helena Vuopionperä, 28, nauraa.

Vuopionperä valittiin aiemmin kesäkuussa Toivakan uudeksi kunnanjohtajaksi. Hänen on määrä aloittaa tehtävässä lokakuussa.

– Olen pyrkinyt hoitamaan hommani aina hyvin, ja siitä varmaan on sana kantautunut eteen päin. Olen tehnyt paljon töitä, ja varmaan ripaus onneakin on ollut matkassa, Vuopionperä pohtii urakehitystään.

Kuntajohtajissa aiempaa enemmän nuoria

Vuopionperä ei ole nuorena kuntajohtajana yksittäistapaus. Vaikka kuntajohtajien keski-ikä on Kuntatyönantajien tietojen mukaan edelleen noin 52 vuotta (vuoden 2017 tieto), on havaittavissa kehitystä, jossa uudet kuntajohtajat ovat aiempaa nuorempia. Myös naisten osuus on kasvussa.

– Tämän ja viime vuoden aikana näyttäisi valitun aiempaa enemmän nuoria kuntajohtajia, mutta myös aikaisempaa enemmän naisia, tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliitosta sanoo.

– Esimerkiksi kuluvan vuoden huhti–kesäkuussa valituista kahdeksasta uudesta kuntajohtajasta kuusi on naisia.

Pidemmän ajan kehitys käy ilmi Tilastokeskuksen aineistosta. Kun vuonna 1997 kuntajohtajista oli naisia kahdeksan prosenttia, oli heidän osuutensa toissa vuonna 22 prosenttia. Osuus on kasvanut noin prosenttiyksikön vuosivauhtia.

Suomessa on tällä hetkellä auki kolme kunnanjohtajan hakua: Jämijärvellä, Jämsässä ja Virroilla. Lisäksi hakuprosessi on vielä kesken Pelkosenniemellä.

– Menossa on aika suurta kuntajohtajien eläköitymistä, minkä takia myös kuntajohtajapaikkoja on ollut melko runsaasti avoinna ja mikä on tarjonnut mahdollisuuksia nuoremmille ikäluokille, Pekola-Sjöblom arvioi.

Esimerkiksi viime vuonna valittiin 26-vuotiaat kunnanjohtajat Nousiaisiin ja Suomussalmelle. Lisäksi Ruokolahdelle, Vaalaan ja Vimpeliin valittiin 28-vuotiaat kunnanjohtajat.

Kuntapolitiikka kulkee suvussa

Toivakassa hakuprosessi päättyi 10. kesäkuuta Helena Vuopionperän valintaan. On mahdollista, että kunnallinen päätöksenteko kulkee tuoreella kunnanjohtajalla verissä. Vuopionperä on kotoisin Enontekiöltä, jossa hänen isänsä oli aikoinaan mukana kunnallispolitiikassa kolmekymmentä vuotta. Äiti puolestaan on ollut töissä viranhaltijapuolella kymmeniä vuosia. Nyt isosisko istuu Enontekiön kunnanvaltuustossa.

– Kotona on aina keskusteltu paljon kunta-asioista, ja se on ollut perheessä sellainen "juttu". Lopulta oli aika selvää, että itsekin päädyin sille saralle, Vuopionperä sanoo.

"Toivakalla on hyvä maine"

Tie töihin Keski-Suomen kuntiin pohjustettiin Lapin ja Tampereen yliopistoissa suoritetuilla opinnoilla, mutta varsinainen päätös muuttaa maakuntaan lienee syntynyt lemmenkipinästä.

– Kihlattuni on kotoisin Jyväskylästä, ja hänellä on täällä työpaikka. Onneksi on sitten minullekin riittänyt töitä, Vuopionperä kertoo.

Uudesta työnantajastaan – siis Toivakan kunnasta – Vuopionperällä on myönteinen kuva. Hän kehuu kunnan sijaintia loistavaksi, minkä lisäksi Toivakalla on hänen mukaansa hyvä maine.

– Siellä yhdistyy maalaisidylli hyvien kulkuyhteyksien päässä oleviin kaupungin palveluihin. Toivakassa oli myös muuttovoittoa viime vuonna, Vuopionperä sanoo.

– Tietysti taloushaasteet ovat kaikissa kunnissa aika suuret, niiden kanssa riittää Toivakassakin tekemistä. Mutta hyviä puolia pitää korostaa, jotta esimerkiksi nuoria työikäisiä perheitä saadaan houkuteltua kuntaan asumaan.