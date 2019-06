Toivakassa helluntaisunnuntaina syntynyt alpakkavauva menehtyi verenmyrkytykseen

Helluntaisunnuntaina keskosena syntynyt alpakkavauva Heili Helluntai Villa Sarrit menehtyi perjantain ja lauantain välisenä yönä verenmyrkytykseen.

– Todennäköisesti Heili oli syntynyt niin keskosena, ettei emän maidossa ollut vielä riittävästi vasta-aineita, kertoi omistaja Helena Siukonen.

– Se sai ilmeisesti tulehduksen, joka laajeni hoidosta huolimatta. Yleensä kaksi ensimmäistä viikkoa syntymän jälkeen ovat kriittisiä.

Viikon aikana Heili oli vahvistunut jo näennäisesti hyvävoimaiseksi, mutta torstai-iltana kunto romahti. Se vietiin eläinlääkäriin ja lääkärit tekivät kotikäyntejäkin.

– Heili oli tiputuksessa ja sai kaksi antibioottikuuria. Kaikkemme teimme.

Heili vietti pääosan ajasta talon sisällä sille varatussa huoneessa. Perjantaina Siukonen otti sisään käymään myös Heilin emän Violan.

– Viola ei olisi suostunut lähtemään pois vasansa vierestä, ja käynnin jälkeen se ei suostunut enää lypsettäväksi.

Heilin syntymän laskettu aika oli 6.8., joten se syntyi selvästi ennen aikojaan. Helena Siukonen sai elvytettyä kylmässä ja märässä pihassa maanneen elottoman vasan, ja viikon aikana alkoi jo näyttää siltä, että se selviäisi.

Heili ei osannut juoda emänsä nisistä, joten Siukonen lypsi Violan joka toinen tunti ja juotti maidon vasalle.

Siukosen omistamassa Villa Sarritissa on neljä alpakkaa. Siukonen on luopumassa kasvattamisesta, ja alpakoille on löydetty uusi koti jo aikaisemmin. Heilin syntymä oli kuitenkin siirtänyt muuttoa.