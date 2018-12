Toivolan Vanhan Pihan yrittäjät kaipaavat "Pihan henkeä" – Lähituottajien joulupiha avoinna vielä tänään sunnuntaina

Jyväskylän Toivolan Vanhalla Pihalla odotetaan ja otetaan vastaan joulua niin kuin ennenkin, vaikka pihalta nyt puuttuukin toimintaa vetävä isäntä, "Pihan henki". Sellainen oli pihan aikoinaan rakentanut ja brändännyt Margo Saxberg, joka noin vuosi sitten vetäytyi vetovastuusta ja keskittyy nyt majoitusbisnekseensä. Tosin hän vielä viime kesänä piti kahvilaa pihalla, kun pitkäaikaisen kahvilayrittäjän lähdön jälkeen seuraava yritys oli valmis jatkamaan vasta nyt syksyllä.

Jos tilojen käyttöasteella tilannetta arvioi, Toivolan Vanhalla Pihalla menee edelleen ihan hyvin.

– Yhtään tilaa ei ole tyhjänä, tiloja edelleen vuokraava Saxberg kertoo.

Nyt kaikki toiminta ja tapahtumat ovat kuitenkin pihalla toimivien yrittäjien vastuulla.

– Jokaisella riittää työtä omassa yritystoiminnassa, ja sen lisäksi pitäisi vielä osallistua pihan markkinointiin ja tapahtumien tuottamiseen. Se on kuitenkin vaativa tehtävä, joka tarvitsisi oman alansa ammattilaisen, Maija Suutarinen, yksi joulupihan yrittäjistä toteaa.

Suutarisella on nyt vetovastuu Tuottajien Markkinoista, joka rakentuu Toivolan Vanhalle Pihalle aina kuukauden viimeisenä viikonloppuna. Joulukuu on poikkeus, ja tämän kuun Tuottajien Markkinat pidetään Lähituottajat joulupihalla -nimellä avoinna tänä viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina.

– Mukana on ollut vaihtelevasti lähituottajia, parhaimmillaan jopa kaksikymmentä. Pääpaino on elintarvikkeissa, mutta paljon on myös käsityöläisiä, Suutarinen kertoi.

Toivolan Vanhalla Pihalla on sekä vakituisia, ympäri vuoden toimivia yrityksiä, että popup-tyyppisiä tai sesonkiluonteisesti toimivia yrittäjiä.

– Vakiyrittäjät suhtautuvat meihin "vierailijoihin" todella hyvin ja ovat aina kannustamassa jos virittelemme tapahtumia, Suutarinen kiittää.

Ja mikseivät suhtautuisi, sillä pihan menestyminen on kaikkien etu.

– Saxbergit loivat pihasta huikean kaupunkilaisten hengailupaikan ja brändäsivät se osaksi kaupungin matkailutarjontaa. Sen ei missään nimessä saisi antaa nyt lassahtaa, Suutarinen toivoo.

Hän korostaa, että yrittäjien osaaminen yli oman yritystoiminnan yli on rajallista, eikä aikaakaan ole jakaa joka suuntaan, ei vaikka se tukisi omaakin yritystoimintaa.

– Kovasti toivomme apua, että saisimme markkinoija-tuottajan ottamaan kokonaisuuden haltuun. Löytyisikö kaupungin matkailuorganisaatiosta apua, sillä piha on suosittu matkailukohde ja onhan pihalla myös kaupungin hallitsemia museoita, Suutarinen miettii.

EU-rahoitustakin on selvitelty, mutta sitä saadakseen pitäisi yrittäjien laittaa reilusti omaakin rahaa likoon. Suutarinen muistuttaa, että kyseessä on pääosin pieniä käsityöläisyrittäjiä. Hän uskoo, että yrittäjät ovat valmiita maksamaan osansa myös markkinoinnista, mutta kohtuudella.

– Piha tarvitsee kuitenkin julkista rahaa tueksi, jotta se pyörii ja kehittyy vakaasti.

Jotta Toivolan Vanha Piha säilyisi elävänä vetonaulana, tarvittaisiin myös uusi Pihan henki, olipa se sitten mies tai nainen, julkinen taho tai yritys. Vaikka Suutarinen on järjestänyt paljon hän korostaa, ettei ole "uusi saxberg".

– Vetovastuu kuuluu ammattilaiselle.