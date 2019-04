Tosiretkeilijä nukkuu riippumatossa, pelkkään folioon kääriytyneenä tai bivy-pussissa

Jyväskylän Paviljonki veti lauantaina retkeilijöitä ja luonnon ystäviä Retkelle-messujen, Wemmi-kevätmarkkinoiden, Metsämme-messujen ja Järvipäivien yhteiseen tapahtumakokonaisuuteen, joka jatkuu vielä sunnuntaina.

Retkeilijöille tapahtuma tarjoaa kokemustasosta riippumatta sekä luontomatkailun että varustelun tuoreimpia ideoita. Jos kaiken tarjottavan ostaisi omakseen, ei sitä enää selkärepussa jakaisi kantaa.

Järvi-Suomen Partiolaisten messupisteellä retkeilyn kokemustietoa löytyi sekä nykyisiltä partiolaisilta että koko järjestön yli 110 vuoden historiasta. Tyypillinen partiolaisten majoituspaikka on vuosikymmenet ollut ja on edelleen puolijoukkueteltta. Taivasalla yöpyminen vähin varustein on saanut uusiakin muotoja.

– Riippumattoyöpyminen on varmaan sellainen trendi, joka on kasvanut, kertoi partiolainen Helmi Kirjalainen.

Yöpymiseen tarkoitetut riippumatot on valmistettu ohuesta keinokuitukankaasta, joka pakkautuu niskatyynyn kokoiseksi ja painaa vain puolisen kiloa. Hintahaitari on muutamasta kympistä pariin sataan euroon. Hinta nousee, jos ostaa lisävarusteita, kuten köysiä, koukkuja, suojakatoksia ja hyönteisverkkoja.

Kirjalainen on partioretkillään yöpynyt karumminkin. Kolme yötä sujui pelkkään folioon eli avaruuspeittoon kääriytyneenä Evon kansallispuistossa "survival-hikellä".

– Nykyään elämä on niin täynnä mukavuuksia, että on hyvä mennä metsään ja fiilistellä, miten vähällä ihminen oikeasti pärjää, kertoi Kirjalainen, joka vetää yhdeksänvuotiaiden ryhmää lippukunnassaan.

Myös maassa nukkuminen ilman telttaa onnistuu teknisten varusteiden avulla ihan mukavasti. Järvi-Suomen partiolaisten viestintäministeri Mikko Laitisen suosikki on vedenpitävä bivy-pussi, jonka sisällä nukutaan makuualustan ja makuupussin kanssa. Hinnat vaihtelevat kuudesta kympistä satoihin euroihin.

Kysely: Mikä on tärkein retkivarusteesi?

Sissi Pirttinen

Jyväskylä

Puukko on tärkein, tykkään veistellä ja istua elävän tulen ääressä. Olen maalla kasvanut ja luontoretkeily on enemmän elämäntapa kuin harrastus. Meillä on kolme lasta, joille haluan näitä kokemuksia myös jakaa.

Nelli Miettinen

Jyväskylä

Kunnollinen makuupussi. Olemme rakentaneet autoomme myös majoitustilan, joten makuupussi on tarpeen. Käymme vaeltamassa sekä kesällä että talvella, viime kesänä oltiin Etelä-Ruotsissa kiipeilemässä.

Toni Leppänen

Jyväskylä

Hyvät vaelluskengät. Viime viikonloppuna oltiin Seitsemisen kansallispuistossa, jossa oli paikoin 40 senttiä lunta. Nuotipaikalle tuli porukkaa kuivattelemaan kenkiään, siellä oli monenlaista tennaria jalassa.

Heikki Otava

Karkkila

Paljasjalkatossut on tärkeimmät. Viime kesänä tein Ruotsin Lapissa pitkän vaelluksen, eikä jalat tai nilkat väsyneet yhtään, vaikka käveltiin ihan tunturimaastossa. Tossuilla on kevyempi kävellä, kuin painavilla vaelluskengillä.