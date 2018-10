Touko Aallon rakettimainen ura: Joensuun poika ponnisti Jyväskylän kautta valtakunnan poliittiseen eliittiin

Vihreät kertoi keskiviikkona, että Touko Aalto jättää puolueen puheenjohtajan tehtävät. Kokosimme Aallon poliittisen uran tähänastiset vaiheet jutuksi.

Joensuun poika tuli Jyväskylään

Joensuun lyseon poika tuli Jyväskylään opiskelemaan valtio-oppia vuonna 2004 ja valmistui neljässä vuodessa yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi. Jo kouluaikana Joensuussa Touko Aalto oli aktiivinen politiikassa, kiinnostuksen kohteena ei vaan olleet vihreät aatteet vaan kommunismi. Hän nimittäin haki poliittista tietämystä Kommunistisen nuorisoliiton opintopiireistä mutta totesi pian, ettei se ollut hänen juttunsa. Järkevää sinänsä pitkässä juoksussa. Nuorella miehellä lienee ollut kysymys maailman tuskan helpottamisesta.

Politiikka vei mukanaan

Ensimmäiset vuodet Jyväskylän yliopiston opinahjossa menivät tiukasti lukuhommissa, mutta pikkuhiljaa Aalto alkoi kiinnostua opiskelijapolitiikasta. Hän lähti ehdokkaaksi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) edustajistovaaleihin Grönionin listoille ja pääsi läpi 2007. Tuolloin hän ajoi sellaisia asioita ylioppilaskunnassa kuin "lainakielto pois kirjaston rangaistuskäytännöistä" ja "JYY:n tapahtumien järjestelmällinen tiedottaminen Facebookin kautta". Tärkeitä paikallisia ja maailmanlaajuisia teemoja. Lähellä sydäntä olivat myös ympäristö ja kehitysmaiden asiat.

Vihreistä Jyväskylän suurin valtuustoryhmä

Opiskelijapolitiikka alkoi vetää Aaltoa yhä enemmän vaikuttamaan asioihin. Jo 2008 hän kokeili siipiään kunnallispolitiikassa ja meni läpi Jyväskylän kaupunginvaltuustoon 493 äänellä. Lautakuntapaikka heltisi perusturva-asioista. Aalto uusi valtuutetun paikan 2012 tuplaten melkein äänisaaliinsa (863 ääntä).

Lopullinen kunnallispoliittinen läpimurto tapahtui 2017, jolloin Aalto oli kaupungin ääniharava 2 371 äänellä vetäen mukanaan liudan muita: vihreistä tuli kaupunginvaltuuston suurin ryhmä 14 valtuutetulla. Paikkaluku tuplaantui seitsemästä 14:a. Vihreiden voitto Jyväskylässä lopetti myös vuosikymmeniä kestäneen sosiaalidemokraattien kunnallispoliittisen ylivallan.

Vielä suuremmat tehtävät odottivat

Touko Aalto oli vihreiden puoluehallituksen jäsen vuosina 2009­2011 ja puoluevaltuuston jäsen 2011–2013. Toukokuussa 2013 vihreiden puoluekokous valitsi hänet puolueen varapuheenjohtajaksi. Tutuksi tulivat myös Keski-Suomen maakuntahallitus (2013-2016), ehdokkuus europarlamenttivaaleissa sekä kansanedustajavaaleissa, näissä kuitenkin ilman läpimenoa.

Eduskunnan käytävät ja vallan kabinetit tulivat ensimmäisen kerran tutuksi kansanedustaja Jani Toivolan eduskunta-avustajana 2011–2015.

Mutta mitäs sitä muita avustamaan, kun voi itsekin hoitaa homman: Aalto lähti ehdokkaaksi 2015 eduskuntaan ja hänet valittiin Keski-Suomen vaalipiiristä Arkadian mäelle.

Tämä saavutus oli samalla vihreiden ensimmäisen kansanedustajan pääseminen eduskuntaan Keski-Suomesta. Paikkaa oli odotettu ja tavoiteltu jo 1990-luvulta saakka, jolloin jyväskyläläinen kunnallispoliitikko Jukka Kanerva (1955-1998) loi pohjan kaupungin vihreiden menestykselle.

Eduskunnassa hänelle lankesivat tärkeät asiat valtionvarainvaliokunnassa sen vero- ja maatalousjaostossa.

Nousukiito jatkui, kun Aalto valittiin vihreiden puheenjohtajaksi puoluekokouksessa 2017.

Syyskuussa 2018 Aalto jäi sairauslomalle uupumuksen takia. Hänen sijaisekseen tuli vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo.

Samaan aikaan vihreiden kannatus on laskenut tehdyissä kannatusgallupeissa. Kuluvan lokakuun puolivälissä tehdyssä HS-gallupissa kannatus oli 12 prosenttia, kun se vuotta aiemmin syksyllä 2017 oli 17,5%.

Veronkorotuksia mieluummin ja kansalaistottelemattomuuttakin

Touko Aalto on kertonut sanomalehti Keskisuomalaisen vaalikoneessa kuntavaalien aikaan 2017 kannattavansa mieluummin veronkorotuksia kuin kuntalaisten sosiaalietuuksien ja palveluiden karsimista. Hän oli sitä mieltä myös, että subjektiivinen päivähoito-oikeus ei ole itsestään selvyys: kotona olevien ja työttömien lapsille sopisi puolipäivähoito.

Sote- ja maakuntauudistuksesta Aallolla on oma näkemys. Hän ei usko 18 maakunnan toimivuuteen, koska katsoo, että kaikki tulevat maakunnat eivät taata kuntalaisille toimivaa perusturvaa.

Mutta Aallolla on ollut myös kanta kansalaistottelemattomuuteen. Kun vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen matkusti Finnairin koneella 31.7.2018 Berliiniin, Pennanen ei suostunut käymään aloilleen koneessa, koska hänen mielestään lentokoneessa oli käynnissä turvapaikanhakijan pakkopalautus. Puheenjohtaja ja kansanedustaja Aalto otti asiaan kantaa sanomalla, että teko oli rohkea, ja että "kansalaistottelemattomuus on yhteiskunnallisen vaikuttamisen muoto ja hyväksyttävä silloin, kun lainsäädännön puitteissa on jo tehty kaikki mahdollinen".

Yksityiselämän mutkat

Eduskuntapaikan varmistuttua 2015, Aalto meni naimisiin Johanna Pietiläisen kanssa saman vuoden elokuussa. Avioliittoa kesti vain kaksi vuotta, kun Pietiläinen haki avioeroa Aallosta elokuussa 2017.

Tuolloin 33-vuotiaalla Aallolla oli ollut suhde vihreiden nuorisojärjestössä työskennelleen 24-vuotiaan Iris Flinkkilän kanssa. Helmikuussa 2018 Pietiläinen täytti avioeron kakkosvaiheen paperit. Kesäkuusta 2018 lähtien Aalto on asunut avoliitossa Flinkkilän kumppanina.

Viime elokuussa Aalto kuvautti itsensä tukholmalaisella homoklubilla, jossa hän tanssi ilman paitaa. Kyseessä oli Europride-tilaisuus, johon hän osallistui Ruotsin vihreiden kutsumana. Somessa levinneet kuvat herättivät huomiota Suomessa.

Tapahtuneesta totesi vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Heli Järvinen, että "politiikkaa tehdään vaatteet päällä". Mutta hän sanoi myös, että "virheitä tehdään ja niistä opitaan".

Uupumus johti sairauslomaan

Aalto jäi sairauslomalle uupumuksen takia 13. syyskuuta. Keskiviikkona 24. lokakuuta vihreät kertoi, että Aalto luopuu puheenjohtajuudesta.

