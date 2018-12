Touko Aalto ja Iris Flinkkilä saapuvat yhdessä Linnaan: "Jännittää, miten ihmiset suhtautuvat" – Iltapuvulla poikkeuksellinen tarina

Kansanedustaja Touko Aalto (vihr.) ja graafikko Iris Flinkkilä saapuvat tänään yhdessä presidentti Sauli Niinistön itsenäisyyspäivän vastaanotolle.

– Olen aloittanut paluun töihin ja julkisuuteen. Tämä on myös eräänlainen stressitesti. En tahdo loputtomiin elää maakuopassa ja piilossa maailmalta. Mutta myönnän, että minun pitää myös kerätä rohkeutta. Minua jännittää, miten ihmiset suhtautuvat. Sanon ihan suoraan, että häpeän ja epäonnistumisen tunteet ovat yhä pinnassa, Aalto kertoi Keskisuomalaiselle itsenäisyyspäivänä.

Pariskunta asuu yhdessä, kun Aalto on töissä Helsingissä. Aallon virallinen koti on kuitenkin yhä Jyväskylässä.

– Myös Iris käy paljon Jyväskylässä.

Aalto antoi haastattelun torstaina, Flinkkilän ollessa kampauksessa ja meikissä.

– Harjoittelin aamulla, miten Iriksen puku laitetaan, Aalto nauraa.

Flinkkilä juhlii illalla 1950-luvun vintagepuvussa.

– En missään nimessä halunnut ostaa tai teettää pukua itselleni. Halusin, että puku on vuokralla, jotta sen tarina saa jmyöhemmin, Kyseessä on 1950-luvun vintage-puku. Helsinkiläisen Play it again, Sam -vintageliikkeen omistaja Arja Könönen on pitänyt pukua tallessa, että joku pukisi sen päälleen linnaan, Flinkkilä kertoo.

– Puku on olkaimeton ja vihertävän kultaina. Puvussa on laahus, mutta se on käsiteltävissä.

Aalto kertoo arvostansa presidentin juhlakutsua.

– Suhtaudun presidentin kutsuun arvokkuudella ja päätin ottaa sen vastaan. Tarkoituksena on palata eduskuntatyöhön tammikuun alussa muiden kansanedustajien mukana.