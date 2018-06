Touko Aalto pitää perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoa tyrmäävänä – "Hallituksen huonosti valmistelema esitys on perustuslain vastainen"

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto pitää perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoa tyrmäävänä. Hallituksen sote-malli on hänen mukaansa jo toistamiseen perustuslain vastainen. Syypää on Aallon mukaan kokoomuksen ajama hallitsematon markkinamalli.

- Perustuslakivaliokunnan vaatima korjauslista soteen on huomattava. Tämä on jo toinen kerta, kun hallituksen huonosti valmistelema esitys on perustuslain vastainen ja vaarantaa suomalaisten palvelut. Hälytyskellojen pitäisi nyt soida. Koko ongelman alkulähde on kokoomuksen härkäpäisesti ajama ja keskustan hyväksymä hallitsematon markkinamalli. Sille mallille perustuslakivaliokunta antoi kovan iskun. Markkinamalli vaarantaa ja pirstoo palvelut ja kasvattaa kustannuksia, Aalto sanoo vihreiden julkaisemassa tiedotteessa.

- Soten markkinamalli pitää hylätä ja siirtää ensi vaiheessa pelkästään sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnille. Näin suurta uudistusta ei pidä viedä mitättömällä enemmistöllä ja rimaa hipoen läpi, Aalto sanoo.