Touko Aaltoa sijaistava Maria Ohisalo: Vaaleihin ei lähdetä sijaisen johdolla, Vihreiden puheenjohtajakysymys ratkaistava lähiaikoina

Vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo myöntää Savon Sanomien haastattelussa, ettei puolue voi lähteä ensi huhtikuun eduskuntavaaleihin tämänhetkisellä puheenjohtajatilanteella.

– Puolueella on oltava yksi selkeä puheenjohtaja. Sijaisen johdolla ei mennä mihinkään vaaleihin. Totta kai siihen tulee päätös tulevina aikoina, puolueen puheenjohtajana Touko Aallon sairausloman aikana sijaistava Ohisalo toteaa.

Syyskuun puolivälistä saakka uupumuksen vuoksi sivussa olleen Aallon sairausloma jatkuu näillä näkymin 16. marraskuuta asti. Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokous järjestetään Helsingissä 17.–18. marraskuuta. Ohisalo ei suostu ottamaan kantaa siihen, kuinka vihreät reagoi, mikäli puheenjohtaja ei ole työkuntoinen vielä tuolloinkaan.

– Tämä asia on Aallon ja lääkärin välinen. On Aallon itsensä päätös, milloin hän palaa. Toivotaan, että hän on silloin täysissä voimavaroissa ja kykenee hyppäämään vaalivankkuriin mukaan.

Ohisalo ei vielä suostu kommentoimaan, onko hän itse kiinnostunut puolueen puheenjohtajuudesta, mikäli tilanne etenee siihen pisteeseen ennen eduskuntavaaleja.

– Minun mielestäni ei vielä ole aika ajatella tällaista. Nyt on tärkeintä, että Touko palaa.

Vihreiden kannatus oli tiistaina julkaistussa Helsingin Sanomien gallupissa enää 12 prosenttia, kun se vielä viime vuoden lokakuussa julkaistussa HS-gallupissa oli 16,1 prosenttia.

Näin siitä huolimatta, että juuri nyt vihreiden ominta alaa oleva ilmastonmuutos ja sen torjunta ovat suomalaisten huulilla painavammin kuin koskaan ennen.

Ohisalo myöntää, että puolueen viime aikoina kokemat kohut ovat syöneet tilaa siltä, että vihreät olisi päässyt rummuttamaan itselleen tärkeimmistä poliittisista teemoista.

– Totta kai on huono asia, että tulee kohuja. Ne vievät tilaa politiikan tekemiseltä. Uskon silti, että ihmiset näkevät laajemmankin kuvan. Kyse ei ole vain yksittäisistä toimijoista siellä täällä, vaan olemme todella paljon laajempi liike. Jäsenistömme on tällä hetkellä suurempi kuin koskaan aikaisemmin, hän huomauttaa.

– Toivon, että keskustelu etenee tästä, jotta pääsemme oikeasti kertomaan, että olemme 30 vuotta puhuneet ilmastonmuutoksesta ja nyt tarvitaan sitä poliittista toimintaa. Enää ei riitä, että yksilöt toimivat.

Keskiviikkona Ohisalo vieraili Kuopiossa järjestetyssä Asunnottomien yö -tapahtumassa. Suomessa on edelleen yli 7 000 asunnotonta, ja Ohisalon mielestä seuraavan hallituksen tavoitteena täytyisikin olla asunnottomuuden poistaminen.

– Asunto on ihmisoikeus, ja tämän on näyttävä seuraavan hallituksen ohjelmassa. Nykyisin kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa asuntomarkkinoilla: isommissa kaupungeissa on enemmän asuntoja tarvitsevia ihmisiä kuin tarjolla olevia asuntoja. Se johtaa siihen, että vuokrat nousevat kohtuuttoman korkeiksi, Ohisalo sanoo.

Erityisen huolestuttavana hän pitää nuorten kasvavaa asunnottomuutta.

– Asunnottomuus rajoittaa itsemääräämisoikeutta ja evää mahdollisuuden omaan turvalliseen tilaan. Sellaisesta lähtökohdasta elämän rakentaminen on vaikeaa ja sitä on keneltäkään kohtuutonta vaatia, Ohisalo toteaa.