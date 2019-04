Tourulan avovankilan tontilla alkoi raivaaminen Jyväskylässä – vastustajat pitävät töiden aloittamista laittomana ja ympäristörikoksena

Uuden avovankilan rakentaminen Jyväskylän Tourulaan käynnistyi maanantaina alueen raivaamisella. Vankilan rakentamista vastustavat kaupunkilaiset pitävät töiden aloittamista laittomana ja ympäristörikoksena.

– Oikaisuvaatimus rakennusluvasta on käsittelemättä. Lisäksi meillä on Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) puiston säilyttämiseksi tehtyyn kansalaisaloitteeseen liittyvän asian käsitteleminen kesken, asukkaiden yhtenä äänitorvena toimiva Ulla Jylhä sanoi.

– Soitin heti maanantaina KHO:een, jotta saisimme keskeytyspäätöksen, ja odotamme sieltä vastausta Jylhä kertoi.

Hän totesi, että työn alla on myös rikosilmoituksen tekeminen poliisille. Yksi kaupunkilainen on tehnyt vankilahankkeesta myös kantelun oikeusasiamiehelle.

Hankkeen rakennuttajalle, Jykia Oy:lle, on myönnetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen aloittamisoikeus vakuutta vastaan, eli hakija voi ryhtyä rakennusluvan mukaisiin toimenpiteisiin myönnetyn aloittamisoikeuden nojalla.

Periaatteessa lupa rakennustöiden aloittamiselle voidaan kuitenkin perua hallinto-oikeudessa.

– Hallinto-oikeus voi valituksesta kumota aloittamisoikeutta koskevan määräyksen tai muuttaa sitä taikka muutoinkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon, Jyväskylän kaupungin lakimies Lauri Kinnunen toteaa.

Rakennushankkeelle myönnetty rakennuslupa ei ole vielä lainvoimainen.

– Oikaisuvaatimukset käsitellään tiistaina 9. huhtikuuta rakennus- ja ympäristöjaostossa. Jaoston päätöksestä on mahdollisuus valittaa edelleen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Kinnunen selvittää.

Myös alueen asemakaavamuutoksesta tehtiin aikanaan valituksia, mutta ne on hylätty. Lisäksi KHO hylkäsi valituslupahakemuksen, joten kaavapäätökset ovat lainvoimaisia.

– Rakennuslupa on myönnetty siitä lähtökohdasta, että Rise-kampuksen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi. Rakennusvalvontaviranomaisen käsitys on, että myönnettyyn rakennuslupaan eivät vaikuta muissa viranomaisissa vireille saatetut, kyseistä aluetta koskevat vaatimukset ja hakemukset, Kinnunen avaa juridiikkaa.

Hankkeen rakennuttajan Jykia oy:n toimitusjohtaja Seija Takanen vakuuttaa, että kaikki työt tehdään lakien ja asetusten mukaisesti.

– Emme ota hankkeissamme mitään riskejä laillisuuden suhteen. Perjantaina tontilla oli viranomaisten aloituskokous alueen raivaamiseen liittyen, ja meillä on luvat kunnossa. Kun alue on raivattu, alkavat maanrakennustyöt heti kun routatilanne sen sallii, Takanen sanoi.