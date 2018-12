Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi aloittaa sisäisen selvityksen sähköisistä palveluista, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Selvitys kohdistuu erityisesti tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiin.

Trafi sulautuu vuodenvaihteessa aloittavaan Liikenne- ja viestintävirastoon, ja selvitystä johtaa viraston vastanimitetty pääjohtaja Kirsi Karlamaa. Selvityksen taustalla ovat erityisesti Trafin kuljettajatietojärjestelmään liittyvät tietoturvaongelmat.

Trafi sulki kaikki sähköiset palvelunsa toissa viikonloppuna, kun sen tietoturva nousi mediassa esille. Osa sähköisistä palveluista avattiin jälleen käyttöön viime viikonloppuna.

"Täytyyhän se tutkia perusteellisesti"

Kirsi Karlamaa saa heti alkajaisiksi selvitettäväkseen Trafin sähköisissä palveluissa ilmenneet tietosuoja- ja tietoturvaongelmat.

– Viranomainen ei saa laittaa päätä pensaaseen. Tämmöinen asia, joka tulee ilmi, täytyyhän se tutkia perusteellisesti, Karlamaa sanoi STT:lle nimityksen jälkeen.

Karlamaan mukaan kansalaisten yksityisyyden suojasta huolehtiminen on yksi viranomaisen keskeisistä velvollisuuksista. Hänen mukaansa nyt selvitetään ja analysoidaan perusteellisesti, miten Trafin ongelmat ovat päässeet syntymään.

Hän sanoo toivovansa, että johtopäätöksistä otetaan opiksi koko valtionhallinnossa.

– Trafin tapaus on vakava, ja on erittäin ikävää, että näin on päässyt käymään. Olen pahoillani kaikkien niiden ihmisten puolesta, joille Trafin palveluiden tilanne on aiheuttanut huolta ja epävarmuutta, Karlamaa sanoi.

Palvelu ei palaa entisenlaisena

Trafin Kuljettajatiedot-palvelua ei palauteta käyttöön nykymuodossaan, Viestintävirasto on esittänyt asiantuntija-arviossaan. Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman arvion mukaan palvelusta pitäisi selvitä ainoastaan ajo-oikeuden tai ammattipätevyyden voimassaolo.

Viestintävirasto on selvittänyt Trafin sähköisten palveluiden tietosuojaa ja tietoturvaa. Selvityksen mukaan tietojen massaluovutusta palvelussa ei näytä tapahtuneen.

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tutustuvansa Viestintäviraston selvityksiin, joiden perusteella tehdään päätökset laajemmista jatkotoimenpiteistä.

Trafi sulki kaikki sähköiset palvelunsa toissa viikonloppuna, kun ajokorttitietoja tarjonneen palvelun tietoturva nousi mediassa esille. Osa sähköisistä palveluista avattiin jälleen käyttöön viime viikonloppuna.

Väliraportti ongelmista ja korjauksista toukokuussa

Karlamaa sanoo, että Trafi on jo tehnyt erityisesti tietoturvaan liittyviä korjaustoimenpiteitä ja osa niistä oli jo Trafin suunnitelmissa ennen kuin ongelmat tulivat julkisuuteen.

Väliraportti selvityksestä on määrä antaa toukokuun loppuun mennessä.

– Trafin järjestelmä on iso ja laaja kokonaisuus, johon kuuluu useita palveluja, ja palveluista on monia yhteyksiä kansallisiin järjestelmiin. Sen tarkastaminen ja auditoiminen on iso työ, johon tarvitaan useampia kuukausia.

Karlamaan mukaan perustyönjako on se, että virasto katsoo tietoturvaa ja tietosuojavaltuutettu arvioi tietosuoja-asiaa.

– Meidän tehtävämme on huolehtia, että kansalaisen tiedot ovat turvassa ja niitä käsitellään asianmukaisesti. Minun tehtäväni on huolehtia, että löydetyt puutteet korjataan uudessa virastossa, ja sitten nähtäväksi jää, kuinka tietosuojavaltuutettu tulee tätä tietosuoja-asiaa käsittelemään.

"Virasto, joka näkee kauas tulevaisuuteen"

Karlamaa siirtyy tehtävään Viestintäviraston pääjohtajan paikalta. Hän on johtanut Viestintävirastoa vuodesta 2016.

Uusi virasto syntyy, kun nykyiset Viestintävirasto, Trafi ja tietyt Liikenneviraston toiminnot yhdistetään. Työntekijöitä on noin 900.

Karlamaa näkee, että isossa kuvassa hänen johdettavakseen tulee kokonaisuus, jossa korostuu liikenteen ja viestinnän palveluiden kehittäminen.

– Tästä tulee virasto, joka tuottaa digiyhteiskunnan palveluita, näkee kauas tulevaisuuteen ja pystyy hyödyntämään uutta teknologiaa, kokeiluja ja innovaatioita, Karlamaa sanoi.

Tietosuojavaltuutettu tuomitsi

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin tietosuojavaltuutetun Reijo Aarnion lausunnosta, jossa Aarnio katsoi, että Trafi on kuljettajatietojärjestelmässään julkaissut merkittävästi enemmän tietoja kuin mitä liikennepalvelulaki edellyttää. Aarnion mukaan on mahdollista, että palvelun kautta saatuja henkilötietoja on voitu käyttää myös lainvastaisiin tarkoituksiin, kuten identiteettivarkauksiin.

Trafin pääjohtaja Mia Nykopp irtisanoutui tietosuojajupakan vuoksi tehtävästään viime torstaina.