Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi aloittaa sisäisen selvityksen sähköisistä palveluista, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Selvitys kohdistuu erityisesti tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiin.

Trafi sulautuu vuodenvaihteessa aloittavaan Liikenne- ja viestintävirastoon, ja selvitystä johtaa viraston vastanimitetty pääjohtaja Kirsi Karlamaa. Selvityksen taustalla ovat erityisesti Trafin kuljettajatietojärjestelmään liittyvät tietoturvaongelmat.

Trafi sulki kaikki sähköiset palvelunsa toissa viikonloppuna, kun sen tietoturva nousi mediassa esille. Ministeriö sanoo pitävänsä tärkeänä, että tapaus tutkitaan perusteellisesti.

Palvelu ei palaa entisenlaisena

Trafin Kuljettajatiedot-palvelua ei palauteta käyttöön nykymuodossaan, Viestintävirasto on esittänyt asiantuntija-arviossaan. Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman arvion mukaan palvelusta pitäisi selvitä ainoastaan ajo-oikeuden tai ammattipätevyyden voimassaolo.

Viestintävirasto on selvittänyt Trafin sähköisten palveluiden tietosuojaa ja tietoturvaa. Selvityksen mukaan tietojen massaluovutusta palvelussa ei näytä tapahtuneen.

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo tutustuvansa Viestintäviraston selvityksiin, joiden perusteella tehdään päätökset laajemmista jatkotoimenpiteistä.

Tietosuojavaltuutettu tuomitsi

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin tietosuojavaltuutetun Reijo Aarnion lausunnosta, jossa Aarnio katsoi, että Trafi on kuljettajatietojärjestelmässään julkaissut merkittävästi enemmän tietoja kuin mitä liikennepalvelulaki edellyttää. Aarnion mukaan on mahdollista, että palvelun kautta saatuja henkilötietoja on voitu käyttää myös lainvastaisiin tarkoituksiin, kuten identiteettivarkauksiin.

Trafin pääjohtaja Mia Nykopp irtisanoutui tietosuojajupakan vuoksi tehtävästään viime torstaina.