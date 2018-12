Trafi poisti suomalaisten ajokorttitietoja antavan palvelun väliaikaisesti käytöstä – syynä ihmisten lähettämä palaute

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kertoo poistaneensa kuljettajatiedot-palvelun käytöstä nettisivuiltaan väliaikaisesti sunnuntaina. Jo aiemmin kritiikkiä saanut palvelu poistettiin käytöstä sen saaman palautteen takia. Palvelu pysyy kiinni sen aikaa, että Trafi käy palautteet läpi.

– Suhtaudumme tietosuojaan ja -turvaan vakavasti ja haluamme vielä selvittää lähtökohdat, joita kommenteissa ja meille suoraan tulleessa palautteessa on otettu esille. Katsomme, löydetäänkö vielä jotain kehitysehdotuksia, joilla voimme paremmalla tavalla toteuttaa toisaalta julkisuusperiaatetta ja toisaalta ihmisten tietojen suojaamista, kertoo Trafin toimialajohtaja Janne Huhtamäki STT:lle.

Trafin nettisivuilta löytyvästä palvelusta on voinut käydä hakemassa ilmaiseksi ihmisten ajokorttitietoja ja esimerkiksi selvittää, onko jollakulla voimassa oleva ajo-oikeus. Palvelussa haun voi tehdä henkilötunnuksella, mutta myös nimen ja paikkakunnan avulla. Trafin mukaan turvakiellollisten henkilöiden tietoja ei näytetä.

Tiedot on saanut ilmaiseksi heinäkuussa voimaan tulleen liikennepalvelulain myötä. Sen mukaan jokaisella on oikeus saada tiedot henkilön oikeudesta kuljettaa ajoneuvoa tai muuta liikennevälinettä. Aiemmin tiedot on saanut netistä maksua vastaan tai kysymällä puhelimitse tai sähköpostitse.

Palvelussa alaikäistenkin tietoja

Huhtamäki huomauttaa, että kuljettajatiedot-palvelusta saatavien tietojen luovuttamisesta on säädetty laissa.

– Lähtökohtaisesti viranomaistoiminta on julkista, meillä on vahva julkisuusperiaate. Se on perustuslaissa samalla tavalla kuin ihmisten suojaksi säädetyt asiat, joten tässä on tasapainoilutilanne julkisuuden ja henkilötietojen suojaamisen kanssa.

Palvelussa on noin kahden miljoonan suomalaisen tiedot, myös niiden alaikäisten, joilla on mopokortti.

– Siellä näkyvät kaikki henkilöt, joille on Suomessa myönnetty ajo-oikeus. Käytännössä nuorimmat ovat 15-vuotiaita, kun silloin suoritetaan mopokortti. Lainsäännös ei erottele, onko ajokortillinen täysi-ikäinen vai ei, Huhtamäki kertoo.

Huhtamäen mukaan tietoja käytetään esimerkiksi autoja tai skoottereita myyvissä liikkeissä, joissa vaikka esittelyajolle lähtevän ajo-oikeus täytyy tarkistaa.

– Tämähän on sinänsä vanha palvelu, mutta kun sitä kesällä uudistettiin, tehtiin sille tietosuoja-asetusten mukainen riskinarviointi ja harkittiin, mitä tietoja voidaan näyttää. Mietittiin myös, millaiset hakukriteerit siinä palvelussa on, jolla tiedon etsijä yksilöi sen henkilön, jonka tietoja etsitään.

Kritiikki kumpuaa helppoudesta?

Huhtamäki arvioi palvelun saaman kritiikin juontavan juurensa siitä, että ihmiset kokevat tietojen ilmaiseksi hakemisen olevan liian helppoa. Hän huomauttaa, että esimerkiksi maanmittauslaitoksen nettipalvelusta ostettavasta kiinteistörekisteriotteesta voi nähdä tiettyjen tonttien tai metsätilojen omistajan.

– Nyt tämä maksuton yksittäiskysely on ehkä ollut sellainen, että ihmiset kokevat sen olevan liian helppo. Tämä on yksi asia, jota meidän pitää arvioida, että onko siinä jotain kehitysmahdollisuutta nykyisen lain puitteissa vai ehdotetaanko me, että lainsäädäntöä muutetaan. Olemme sitä mieltä, että tällä hetkellä palvelu on lainmukainen, mutta haluamme antaa vastauksen ihmisten huoliin.