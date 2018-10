Trafilta on haettu jo tuhansia taksiliikennelupia – verorästit ja rikosrekisteri voivat estää luvan saannin

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille on tehty noin 3 850 taksiliikennelupahakemusta sen jälkeen, kun muun muassa vanhan taksilain korvannut laki liikenteen palveluista tuli voimaan heinäkuun alussa.

Taksiliikenne vapautui uuden lain myötä kilpailulle, eikä esimerkiksi taksilupien enimmäismäärää enää säädellä.

Lokakuun puoleenväliin mennessä Trafi oli hyväksynyt hieman yli 2 800 hakemusta.

– Luvussa ovat mukana uusien lupien lisäksi myös muutospäätökset, esimerkiksi liikenteestä vastaavan henkilön muuttaminen, sekä taksiluvan peruuttamispäätökset luvanhaltijan pyynnöstä, johtava asiantuntija Pasi Hautalahti Trafista kertoo.

Kaiken kaikkiaan voimassa olevia taksiliikennelupia on Suomessa nyt 11 848 yhteensä 9 731 yrityksellä. Osalla yrityksistä on yhä useita lupia, sillä ely-keskusten ennen lakimuutosta myöntämät luvat pysyivät voimassa myös uuden lain voimaan tultua.

Aiemmin lupa taksiliikenteen harjoittamiseen myönnettiin ajoneuvokohtaisesti, nykyisin yrityskohtaisesti.

Kiinnostus oli alussa suurinta

Suurin ryntäys taksiliikennelupien hakuun oli heti heinäkuussa, jolloin Trafi vastaanotti 2 464 hakemusta ja hyväksyi niistä 1 430.

Elokuussa hakemuksia tehtiin enää 675 ja syyskuussa 499. Lokakuussa uusia hakemuksia oli tullut kuun puoleenväliin mennessä Trafille 209.

Viime vuonna vielä vanhan taksilain aikana ely-keskukset myönsivät täysin uusia taksilupia lokakuussa 26 ja marraskuussa 13.

– Tilastot eivät ole vertailukelpoisia, koska vuonna 2017 taksilupahakemusten määrä riippui aina siitä, oliko kuntakohtaisessa kiintiössä vapaita lupia jaettavaksi, Pasi Hautalahti muistuttaa.

Valtaosa hakijoista saanut luvan

Kolme neljästä Trafin tähän mennessä tekemästä taksiliikennelupapäätöksestä on ollut myönteisiä.

Noin kahdeksan prosenttia hakemuksista on ollut aiheettomia, eli sama yrittäjä on vahingossa esimerkiksi hakenut lupaa kahdesti tai hakenut liikennelupaa, vaikka tarkoitus on ollut hakea taksinkuljettajan ajolupaa.

11 prosenttia lokakuun puoleenväliin mennessä saapuneista hakemuksista ei ole vielä edennyt käsittelyyn tai niiden käsittely on kesken.

Kolme prosenttia hakemuksen tekijöistä ehti peruuttaa hakemuksen ennen päätöksentekoa.

Hylkäyksiä viisi prosenttia

Trafi on hylännyt saapuneista hakemuksista vain noin viisi prosenttia.

Pasi Hautalahden mukaan syynä hylkäykseen ovat useimmiten olleet hakijan verovelat tai ulosottoon edenneet, hakijan maksukykyyn nähden liian suuret velat.

– Muutamia hakemuksia on hylätty myös hyvämaineisuusperusteilla, Hautalahti kertoo.

Yksi taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksistä on, että hakija on hyvämaineinen eli hänellä ei ole rikos- tai sakkorekisteriä, joka vaarantaisi hyvämaineisuuden.

Lain mukaan hakija ei ole hyvämaineinen, jos hänellä on edelliseltä kahdelta vuodelta esimerkiksi neljä tuomiota muun muassa työsuhdetta, verotusta tai kirjanpitoa koskevien säännösten rikkomisesta.

Ulosottovelat voivat johtaa hylkäykseen

Taksiliikenneluvan myöntämiseksi hakijan pitää täyttää tiettyjä kriteereitä.

Hakijan on oltava täysi-ikäinen ja täysivaltainen. Rikos- ja sakkorekisterissä ei saa olla hyvämaineisuutta vaarantavia tekoja.

Hakijan liikennelupaa ei ole peruutettu valvonnallisista syistä edellisen vuoden aikana.

Luvanhaltijaa tai hänen yritystään ei edellisen kahden vuoden aikana ole asetettu konkurssiin.

Veroihin, muihin lakisääteisiin maksuihin tai Tullin määräämiin maksuihin liittyviä laiminlyöntejä ei saa olla.

Ulosotossa ei saa olla maksukykyyn nähden vähäistä suurempia velkoja.

Hakijalla ei saa olla liikennetoimintakieltoa tai tuomioita työnantajamaksujen laiminlyönnistä.

Tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka oltava Suomessa.