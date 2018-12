Trafin kohupalvelusta odotetaan tänään selvityksiä

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin kohutusta sähköisestä palvelusta odotetaan tänään selvityksiä. Liikenneministeriö on pyytänyt Viestintävirastoa antamaan arvionsa Trafin palveluiden tietoturvasta.

Ministeriö odottaa myös kuulevansa, voidaanko osia Trafin verkkopalveluista alkaa avata uudelleen. Lopullisesti Viestintäviraston arvioiden on määrä valmistua runsaan viikon päästä. Syntynyttä tilannetta pohtii myös muun muassa tietosuojavaltuutettu, joka jo elokuussa oli pyytänyt Trafilta selvitystä.

Sähköisestä kuljettajatiedot-palvelusta on voinut saada helposti ja ilmaiseksi selville ihmisten voimassa olevan ajokortin. Ongelmallista on, että erilaisia hakuja ja tietokantoja yhdistelemällä on mahdollisuus myös väärinkäytöksiin, kuten identiteettivarkauksiin.

Berner pohti jatkotoimia selvityksen jälkeen

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kertoi tiistaina, että tarkoituksena on selvittää, onko viranomainen toiminut lain mukaisesti ja toimeenpannut lakia siten kuin on pitänyt.

– Tästä tiedämme lisää keskiviikkona iltapäivällä, ja jatkotoimista päätetään sen jälkeen, Berner totesi.

Hänen mukaansa toistaiseksi ei ole näyttöä, että tietoja olisi luovutettu keskimääräistä enemmän.

– Mitään massaluovutusta ei näyttäisi tapahtuneen, mutta tällä hetkellä meillä ei ole vielä kaikkia tietoja olemassa. Ensin selvitetään ja sitten katsotaan jatkotoimenpiteet.

Trafin ajokorttipalvelusta syntyi kohu viikonvaihteessa, kun sosiaalisessa mediassa alkoi kiivas keskustelu väärinkäyttömahdollisuuksista ja tietosuojasta. Trafi sulki palvelun, mutta uusi hässäkkä alkoi kun ilmeni, että sivujen muihin kuin suomenkielisiin versioihin pääsi vielä sisälle. Nyt kaikki sähköiset palvelut on suljettu, ja asiointi on mahdollista joko puhelimitse, chatin kautta tai menemällä paikalle.