Trafin pääjohtaja Mia Nykopp irtisanoutui – taustalla ajokorttitietoja luovuttanut kohupalvelu

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtaja Mia Nykopp on irtisanoutunut tänään, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö (LVM). Taustalla on ajokorttitietoja luovuttaneesta palvelusta syntynyt kohu.

– Trafin julkiset kuljettajatiedot -palvelun toiminnasta syntyneen tilanteen rauhoittamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi olen päättänyt siirtyä sivuun Trafin pääjohtajan tehtävästä, Nykopp sanoo LVM:n tiedotteessa.

Trafin pääjohtajana toimii vuoden loppuun asti Liikennevälineet-toimialan johtaja Olli Lindroos.

Sähköisestä kuljettajatiedot -palvelusta on voinut saada helposti ja ilmaiseksi selville ihmisten voimassa olevat ajokorttitiedot. Ongelmallista on, että erilaisia hakuja ja tietokantoja yhdistelemällä on ollut mahdollisuus myös väärinkäytöksiin, kuten identiteettivarkauksiin.

Viestintävirasto: Trafin palveluiden avaamisessa edelleen riskejä

Viestintävirasto antoi eilen LVM:lle arvion Trafin sähköisten palveluiden tietosuojasta ja -turvasta. Myös Trafin pääjohtajalta saatiin arvio siitä, ovatko muut asiointipalvelut kuin kuljettajatietopalvelut otettavissa käyttöön laillisesti ja turvallisesti. Nyt kaikki Trafin sähköiset ovat poissa käytöstä toistaiseksi.

Viestintäviraston selvitystä johtavan pääjohtajan Kirsi Karlamaan mukaan Trafin palvelukokonaisuuden tietoturvallisuuden taso on keskimääräistä paremmalla tasolla verrattuna valtiohallinnon muihin tarkastuskohteisiin, joihin sovelletaan vastaavia tietoturvavaatimuksia.

Ministeriö on arvioinut selvitykset. Ministeriön mukaan Trafin sähköisten palveluiden avaamiseen liittyy edelleen riskejä, joten palveluita avataan yksi kerrallaan. Ensimmäiset palvelut pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman pian. Palveluita otetaan käyttöön sitä mukaa kun Viestintävirasto arvioi sen olevan mahdollista, mutta tarkempia aikatauluja ei vielä anneta.

Ministeriö ei toistaiseksi julkaise tai luovuta saamiaan selvityksiä, koska ne sisältävät viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan salassa pidettäviä tietoja.