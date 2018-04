Trumpin noususta ilahtunut Yhdysvaltain äärioikeiston näkyvä hahmo puhuu Helsingissä

Helsingissä järjestetään sunnuntaina äärioikeiston konferenssi, jota verhoaa salamyhkäisyys. Awakening – Kohti kansallista heräämistä -nimisen konferenssin tapahtumapaikkaakaan ei paljasteta kuin osallistujiksi hyväksytyille.

Tapahtuman järjestäjät torjuivat STT:n pyynnön päästä paikalle.

Järjestäjiin kuuluvan verkkolehti Sarastuksen päätoimittajan Timo Hännikäisen mukaan osanottajia tullee parisataa. Hänen mukaansa näin suurta vastaavaa tapahtumaa ei Suomessa ole pidetty.

– Tämäntyyppisiä tilaisuuksia on ollut kuluneena parina vuotena paljonkin eri Euroopan maissa. Tämä on ikään kuin samaa sarjaa, Hännikäinen kertoi.

– Meille on tulossa puhujia Yhdysvalloista, Britanniasta, Norjasta, Virosta, Suomesta ja niin edelleen. Nationalistinen ajatusmaailma toimii tässä puitteena.

Ideologiana on etenkin etnonationalismi, joka korostaa geeniperimän merkitystä kansallismielisyydelle.

– Se on ikään kuin vastakohtana tällaiselle kansalaisnationalismille.

Vaikka nämä asenteet poikkeavat suomalaisen yhteiskunnan valtavirrasta, tapahtuman järjestäminen on laillista.

Trumpin tukija

Konferenssin pääpuhuja on amerikkalainen Jared Taylor, joka on melko tunnettu hahmo USA:n valkoisten ylivaltaa kannattavissa piireissä. Hän perusti 90-luvulla American Renaissance -julkaisun, joka sanoo puolustavansa valkoisten oikeuksia.

Taylor kuvailee itseään ”roturealistiksi”.

– Taylor edustaa aika pitkälti näkökulmaa, joka kumpuaa etnisesti hyvin kirjavasta yhteiskunnasta, jossa nimenomaan rotu on ollut merkittävä jakolinja, Hännikäinen sanoi.

Elokuussa 2016 demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin kampanja käytti Taylorin Donald Trump -myönteisiä kommentteja videolla, jolla tuotiin esiin Trumpin ja äärioikeiston yhteyttä. Guardianille Taylor sanoi tuolloin, että Trumpin ehdokkuus on antanut valtavirtanäkyvyyttä hänen ajatuksilleen.

– On rohkaisevaa, että meillä on presidenttiehdokas, joka sanoo samoja asioita, joita me olemme sanoneet jo vuosien ajan, Taylor sanoi muutamaa kuukautta ennen Trumpin valintaa presidentiksi.

Taylor on myös Council of Conservative Citizens -nimisen valkoisten etuja ajavan järjestön hallituksen jäsen. Vuonna 2015 yhdeksän mustaa seurakuntalaista Charlestonin kirkkoampumisessa tappanut Dylann Roof kertoi inspiroituneensa järjestön materiaaleista.

Turvajärjestelyjä tehty

Hännikäisen mukaan järjestäjillä ei ole tällä hetkellä suurempia turvallisuushuolia.

– Poliisin kanssa on oltu yhteydessä tarvittavista turvajärjestelyistä ja meillä on paikalla myös omia järjestysmiehiä, joilla on järjestysmieskortti, Hännikäinen kertoi.

Helsingin poliisin mukaan vielä ei ole tiedossa, että suunnitteilla olisi vastamielenosoituksia. Poliisi seuraa tilannetta.