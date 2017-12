Noin 5 000 asiakasta pääasiassa maan itäosissa on edelleen vailla sähköä tykkylumen katkottua voimajohtoja. Sähkökatkoja on lähinnä Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Lisäksi katkoja on Posiolla ja Taivalkoskella.

Sähkökatkot ovat jatkuneet jo useita vuorokausia. Huono sää on vaikeuttanut korjaustöitä. Pohjois-Karjalassa tilanne näyttää kuitenkin jo valoisammalta, sillä ilman sähköä on enää noin 600 asiakasta. PKS Sähkönsiirto arvioi, että lähes kaikki keskijänniteviat saadaan tämän päivän aikana korjattua.

Sääennusteiden mukaan tykkylumen aiheuttama häiriötilanne saattaa jatkua vuodenvaihteen yli. PKS Sähkönsiirto on neuvonut asiakkaita varaamaan riittävästi vettä ja muita tarvikkeita kotiin. Varautumisohjeita löytyy osoitteesta www.pks.fi.

Johdoille kallistuneita puita ei saa mennä itse poistamaan. Paloasemilla jaetaan puhdasta vettä tarpeen mukaan.

Sähkönkäyttäjä on oikeutettu vakiokorvaukseen, kun sähkökatkos on yhtäjaksoisesti kestänyt yli 12 tuntia. Korvaus maksetaan jälkikäteen automaattisesti, eli sitä ei tarvitse erikseen hakea.