Tuhannet nuoret aloittivat maanantaina varusmiespalveluksensa varuskunnissa ympäri Suomen – "Kaikkien aikojen saapumiserä" laskeutuu palvelukseen pehmeästi

Monella nuorella oli maanantaina edessä hyppy tuntemattomaan. Puolustusvoimissa 12 000 alokasta nimittäin aloitti asepalveluksensa suorittamisen saapumiserässä 2/19. Jyväskylän varuskunnassa, Tikkakosken Ilmasotakoulussa heitä aloitti 355.

Ilmasotakoulun varusmiehet ovat siitä poikkeuksellisia, että lähes jokainen on hakenut erikseen pääsyä Tikkakoskelle. Tämä on perinteisesti taannut hyvän palvelusmotivaation. Ilmasotakoulussa on toista kertaa käytössä Varusmies 2020 -ohjelma, jonka tulisi taata pehmeämpi laskeutuminen varuskunnan elämään.

– En välttämättä sanoisi peruskoulutuskautta helpommaksi, vaan ennemminkin paremmaksi ja järkevämmäksi, sanoo majuri Mikko Viirret Ilmasotakoulusta.

Kaksi ensimmäistä viikkoa alokasjaksosta on omistettu orientoitumiseen eli sotilaallisen käytöksen opetteluun.

– Sen jälkeen on neljä erillistä viikkoa, joista jokaisella on omat tavoitteensa, kuten suojautumisen osaaminen. Päätösviikolla tapahtuvat valinnat jatkokoulutuksiin ja vannotaan sotilasvalat.

Suurimmat muutokset tapahtuvat koulutuksen rakenteessa. Varusmieskoulutus rysähtää kerralla nykyaikaan verkko-oppimisalustan sekä video- ja simulaattorikoulutuksen myötä.

– Ensin näytetään videolta, miten asiat on tarkoitus tehdä. Kun perusasiat on opittu, niitä päästään toteuttamaan käytännössä. Varusmiehet voivat katsoa videoita myös vapaa-ajallaan omilla laitteillaan, Viirret sanoo.

Päivän aikataulut eivät ole juuri muuttuneet. Komppaniassa kuuluu yhä aikainen herätys, ja päivällä kouluttaudutaan. Vapaa-aikaa on varattu lähes joka iltaan.

– Pääsääntöisesti palvelusta on päivisin kello 8–18, joinakin päivinä ja harjoituksissa pidempään, Viirret kertoo.

Metsäyöt on peruskoulutuskaudelta karsittu minimiin.

– Yksi metsäyö tulee selviytymiskoulutuksen yhteydessä. Maastoharjoituksissa vietettyjen öiden kokonaismäärä tulee kuitenkin pysymään samana koko palveluksen ajalta, eli ne ovat nykyään loppupainotteisesti.

Viime vuonna valtakunnallisen keskustelun herättänyt kasvisruokapäivä on osa uudistuksia, joita noudatetaan Ilmasotakoulussakin. Kaikki varusmiehet eivät kasvismuonasta välitä.

– Kuulemma se ei ihan yhtä suunmyötäistä ole kuin perinteinen ruoka, Viirret tyytyy toteamaan.

Suurin osa varusmiehistä saapui Ilmasotakoulun varusvarastolle positiivisen asenteen kanssa. 355 alokkaasta 25 on naisia, mikä on varuskunnan ennätysmäärä. Lentoreserviupseerikurssille hyväksyttiin heistä yksi.

Yksi palveluksen aloittaneista naisista on Jemina Periaho.

– Hyvillä mielin astuin palvelukseen. En odota, että tästä tulisi mitenkään selviämättömän rankkaa, Periaho kertoi saadessaan ensimmäiset varusteet reppuunsa.

Hän aikoo olla palveluksessa vuoden.

– Haluan johtajakoulutukseen.

Aikaisemmin paikalle saapunut Nico Martikainen odotti palveluksen alkua jännittyneenä.

– Positiivisella mielellä tässä ollaan. Tulin tänne kuljettajaksi, kun koulutus löytyy jo alta. Tulin Ilmasotakouluun erityishaun kautta, eli halusin Tikkakoskelle.

Varusvaraston ulkopuolelle varusteineen jo ehtinyt Topias Kulmala ei hänkään ollut allapäin.

– Saa nähdä, miten tässä vielä innostuu. Nyt kiinnostaa ainakin lentosäälinja.

Majuri Viirretillä on täysi luotto tuleviin varusmiehiin.

– Pikkulinnut ovat laulaneet, että tämä olisi kaikkien aikojen saapumiserä. Ei siis paineita.