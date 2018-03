Tuhansia ruiskuja ja kaksi C-hepatiittia – KSML kiersi päivän piikkihuumeiden käyttäjiä palvelevan auton mukana eri puolilla Jyväskylää

Likaisten huumeruiskujen välityksellä leviävä C-hepatiittiepidemia yritetään saada kuriin uudella hoitomallilla. Jyvässeudulla vaihdettiin viime vuonna 168 000 ruiskua.

Keskisuomalainen kiersi päivän piikkihuumeiden käyttäjiä palvelevan Visiitti-asuntoauton mukana Jyväskylässä.

Klo 10–11 Huhtasuo

Auto ei ehdi olla parkissa monta minuuttia, kun ensimmäinen asiakas koputtaa oveen. Kuullessaan mukana olevasta toimittajasta ja valokuvaajasta mies on kääntyä pois ja ilmoittaa hakevansa välineet apteekista.

– En luota toimittajiin. Tulen singon kanssa, jos mitään kuvia tai juttua tulee, hän painottaa noustessaan autoon.

Jyvässeudulla on joulukuusta lähtien kiertänyt VisiittiAuto, asuntoauto, jossa piikkihuumeita käyttävät voivat maksuttomasti vaihtaa käytetyt neulat ja ruiskut puhtaisiin ja pikatestauttaa hiv:n ja C-hepatiitin. Tavoitteena on ehkäistä hoitamattomina hengenvaarallisten tartuntatautien leviämistä.

Autossa työskentelee terveysneuvontatyöstä vastaava sairaanhoitaja Erja Blomberg ja terveydenhoitaja Saara Puranen. Keskiviikkona työssä mukana on myös päihdetyötä opiskeleva Jussi Wiik.

Mies ottaa kahvia Jussi Wiikin kasatessa välineitä, alan termein värkkejä. Asiakas saa mukaansa puhtaiden neulojen ja ruiskujen lisäksi klikkikupit eli lääkemukit, joissa huumausaine sekoitetaan, filtterit eli pumpulipallot, joiden läpi aine suodatetaan sekä puhdistuslappuja ihon puhdistamiseksi pistokohdasta.

Autossa asioidaan anonyymisti, mutta tilastointia varten otetaan ylös kolmen kirjaimen nimimerkki sekä syntymävuosi. Saara Puranen kirjaa miehen tiedot koneelle ja kyselee tämän vointia.

– Olosuhteisiin nähden voin hyvin.

Wiikin ojentaessa muovipussia Puranen pyytää kietaisemaan päälle vielä toisen, etteivät tavarat paista läpi.

– Ei minua hävetä, mies toteaa.

Kun Puranen kertoo viikko sitten autoon tulleesta mahdollisuudesta testata C-hepatiitti, sanoo mies saaneensa tartunnan nuorempana.

– Ei ole tullut takaisin. Mutta sehän on vaan ajan kysymys, hän toteaa.

Viereen pysäköi auto, josta purkautuu ulos nainen alle kouluikäisten lastensa kanssa. Samalla asuntoautoon saapuu seuraava asiakas mukanaan ämpärillinen ruiskuja. Hän kertoo, että olisi ollut myös toinen, mutta sen hän tuo seuraavalla kerralla. Veriroiskeista ämpäriä saa kuvata, muuta ei.

– En halua leimautua. Tai voitte kuvata, jos heitätte 500 euroa, hän nauraa.

Kahvimukin ääressä mies kertoo hakevansa välineitä kavereille, jotka eivät halua henkilökohtaisesti tulla paikalle. Vaikka asiointi on anonyymiä ja luottamuksellista, on monella epäluuloja. Perheelliset pelkäävät lastensuojelua.

Miehen matkaan pakataan 900 välineen kuorma. Välineiden riittävyys on käyttäjäkohtaista – viihdekäyttäjä saattaa piikittää kerran viikossa, kun aktiivikäytäjällä voi piikityskertoja olla viisikin päivässä.

– Ei nämä kauan vanhene. Itsellä ei ole suonia mihin pistää, mutta toteutan lähimmäisen rakkautta. Eihän tämä ole iso homma ja saa samalla tehtyä ulkolenkin.

Mies kritisoi paikallista terveydenhuoltoa.

– On tosi törkeää, kun ei pääse lääkäriin. Tuntuu, että lääkkeitä määrätään niille, jotka eivät niitä tarvitse. Ja he myyvät ne eteenpäin. Ne jotka oikeasti tarvitsisivat, eivät lääkkeitä saa.

Kello 11.15–12 Vaajakoski

Auton kaartaessa paikalle, vilkuttaa paikalla hymysuinen nainen. Ulkoiluvaatteissaan hän näyttää keneltä tahansa lenkkeilijältä.

– Ei huumeiden käyttö näy aina ulospäin. Asiakkaissa on myös työssäkäyviä, jotka käyvät vaihtamassa välineitä ruokatunnilla, Erja Blomberg kertoo.

Kolmekymppinen nainen on työntekijöille tutuksi tullut asiakas ja kuulumisten vaihto alkaa siitä, mihin edellisellä kerralla jäätiin.

– Mitenkäs pistopaikat? Puranen kysyy ja nainen näyttää kyynärtaipeitaan.

Pistopaikkoihin liittyy tulehdusten ja paiseiden riski, ja seurauksena voi olla hengenvaarallinen verenmyrkytys.

Vaihdossa mukaan lähtevät sadat välineet. Osa menee kaverille. Aiemmin hän kertoo steriloineensa ruiskuja kattilassa keittämällä. Se ei tapa virusta, huomioi Puranen.

Nainen on silminnähden tyytyväinen toimintaan ja luottamukselliseen keskusteluyhteyteen.

– Sitä oikein edellisenä iltana odottaa, että huomenna pääsee. Täällä asioista pystyy puhumaan suoraan. Esimerkiksi nyt sanomaan, että on putki päällä. Täällä on itketty ja naurettu.

Purasen mukaan Visiitin asiakkaiden eniten käyttämä aine on bubrenorfiini, eli käytännössä Subutex. Autossa työntekijät eivät utele aineista, eivätkä juuri muustakaan. Toimittajan kysyessä asiakas kertoo omaksi aineekseen amfetamiinin.

– Toisilla on paljonkin asiaa ja he haluavat esimerkiksi kertoa, mitä aineita kaupunkiin on tullut, Blomberg sanoo.

Parhaimmillaan nainen kertoo pystyneensä olemaan kuivilla kolme kuukautta. Käyttäessäänkin hän kertoo pyrkivänsä pitämään tankkauspäiviä.

– Tankkaaminen tarkoittaa syömistä. Kun putki on päällä, juon kyllä tosi paljon nesteitä, mutta ei tule syötyä. Viiden päivän jälkeen tankkaan kaksi päivää.

Kyyneleet nousevat silmiin, kun hän muistelee vetäneensä itsensä sairaalakuntoon.

– Pitää kuunnella myös kroppaa ja henkistä minää.

Kun muita asiakkaita ei tällä kertaa näy, on naisen kanssa aikaa jutella pidempään.

– Toivoisin, että olisi joku paikka, jossa voisi käydä päiväsaikaan kahvilla juttelemassa. Vaikka olisikin tällä tavalla päihtynyt.

Kello 13.15–14 Kuokkala

Lounastauon jälkeen matka jatkuu, kun toimistolla on keitetty matkaan lisää kahvia ja autoon lastattu välineitä. Kuokkalassa Jussi jalkautuu ulos autosta. Repussa on valmiiksi tehtyjä pusseja, joissa on kymmenet käyttövälineet.

Samassa oveen koputtaa Huhtasuolla auton aikataulun väärin muistanut mies, joka on saanut kyydin paikalle. Vähäpuheinen mies juo kahvia odotellessaan välineitä.

Oven takana pakkasessa jonottavat jo seuraavat tulijat. Pariskunta on pakannut nelisensataa käytettyä ruiskua isoon pahvilaatikkoon, ja sen sisällä huolellisesti teipattuihin maitopurkkeihin ja karkkirasioihin.

– Me on tehty jo joitakin vuosia vapaaehtoista auttamistyötä, käydään keräämässä muilta välineitä ja viedään puhtaita. Ollaan otettu myös meille kotiin apua tarvitsevia, nainen kertoo.

Kuullessaan mahdollisuudesta hiv:n ja C-hepatiitin testaukseen, he päätyvät tekemään testin.

Purasen ottaessa näytteitä Blomberg palvelee yhden asiakkaan ja vaihtaa hänelle välineet auton ulkopuolella. Toiselta paikkakunnalta kaupunkiin muuttanut nuori mies oli uusi asiakas. Hän aikoi seuraavalla viikolla tulla myös testattavaksi.

Hiv-testi valmistuu viidessä minuutissa ja näyttää negatiivista. C-hepatiitin tulosta odotetaan 20 minuuttia, juodaan kahvia ja jutellaan. Nainen kertoo historiastaan.

– Mulla on pitkä päihdetausta 14-vuotiaasta asti. Sitten oli väkivaltainen ex-mies. Eron jälkeen kävin korvaushoidon ja opettelin normaalia elämää. On tosi kammottavaa, miten nykyään jo 18–23-vuotiaat on jääneet subu- ja amfetamiinikoukkuun, nainen pohtii.

Juttu katkeaa Purasen ilmoitettua miehen C-hepatiittituloksen olevan positiivinen. Mies ottaa tiedon vastaan tyynesti. Nainen silittää miehen poskea.

– Ei elämä tähän lopu, mies toteaa.

Puranen kertoo verikontaktin välityksellä tarttuvasta sairaudesta ja kuinka tulos tulee vielä varmistaa laboratorionäytteellä. Nainen alkaa pohtia, mistä tartunta on voinut tulla. Hänet itsensä on todettu kantajaksi yli kymmenen vuotta sitten.

– Meillä on kyllä ollut puhtaat vehkeet. Voiko se tarttua pussaamisesta? Porukkaa meillä on ollut, mitä jos joku on käyttänyt samaa partahöylää?

Kello 14.15–15 Savela

Parikymppinen asiakas astelee auton perään, kumoaa 1 500 ruiskun satsin roskasankoon ja ryhtyy pakkaamaan tilalle uusia välineitä. Auto työntekijöineen on tuttu, sillä nainen on vertaistyöntekijänä mukana sen toiminnassa jakamassa välineitä. Nyt vaihdettava ruiskumäärä pitää sisällään neljälle eri henkilölle toimitettavat tarvikkeet.

– Tämä on tosi hyvä juttu, kun ei ole mitään holhoushommaa. Ei tuomita nistiksi, eikä asenne ole se, että mitäs olet tiesi valinnut. Olen levittänyt tietoa toiminnasta Thorlaudassa, jossa myydään huumeita. Niiden puolesta vaihdan, jotka käyvät töissä, eivätkä itse kerkeä. Netissä olen saanut kehuja. Niitä on kiva kuulla.

Thorlauta on internetissä salatussa Tor-verkossa toimiva foorumi, jossa keskustellaan anonyymisti.

Nainen kertoo päihdetyön kiinnostavan ammatillisessa mielessä, mutta ei usko, että jaksaisi opiskella. Samalla mukana kuskina olleen miehen hiv-testi osoittautuu negatiiviseksi. C-hepatiitti miehellä on todettu jo aiemmin. Nainen päättää testauttaa hepatiitin.

Molemmat puhuvat asenteiden huumausaineita kohtaan muuttuneen.

– Edes vanhemmat sukupolvet eivät pidä kannabista enää minään. Esimerkiksi mutsi oli aiemmin sitä vastaan. Nykyisin hän on sitä mieltä, että kannabis tullaan varmasti laillistamaan. Nykyään pikkupennutkin napsivat pillereitä, mies sanoo.

Erja Blombergin mukaan heidän piikkihuumeita käyttävässä asiakaskunnassaan on vain yksittäisiä 17-vuotiaita alaikäisiä.

Nainen kertoo oman päihteiden käytön alkaneen vasta täysi-ikäisenä. Alle 18-vuotiaana hän ei käyttänyt alkoholia, eikä tupakoinut.

– Sitten tuli kannabis, joka on porttihuume. Monet väittää muuta, mutta ei sitä voi kieltää. Siitä se lähti. Nyt on kokeiltu kaikkea. Opiaatit nasahtaa minulle.

C-hepatiittitesti osoittautuu positiiviseksi.

– Älkää nyt näyttäkö noin surkeilta. Olihan se odotettavissa, että se tulee enemmin tai myöhemmin, kun se on niin yleinen.

Kello 15.15–16 Tourula

Viimeisellä pysäkillä ei käy ainuttakaan asiakasta. Päivän kierroksen asiakasmääräksi ynnätään yhdeksän, joista kolme oli naisia ja kuusi miehiä, nuorin parikymppinen ja vanhin viisikymppinen. Tehdyt hiv-testit olivat negatiivisia, kaksi C-hepattiitti-testiä osoittautui positiivisiksi. Vaihdettujen ruiskujen saldo on 3 620 kappaletta.

– On se iso määrä. Kun ajattelee, kuinka monta kertaa niitä olisi käytetty ehkä uudelleen ja mitkä riskit siihen liittyvät, Puranen huomioi.

Torstaina auto suuntaa kulkunsa Keltinmäkeen, Säynätsaloon ja Muurameen.

– Reittiä pitää vielä hioa ja miettiä aikataulua. Kesä kun tulee, lisääntyvät asiakasmäärät ja testaamiset vievät oman aikansa, Blomberg ja Puranen miettivät.

Viime vuonna Jyväskylässä vaihdettiin yli 168 000 neulaa ja ruiskua. Vuonna 2013 määrä oli runsaat 81 000.

– Varmasti piikkihuumeiden käyttö on lisääntynyt, mutta myös tietoisuus terveysneuvontapalveluista on kasvanut. Jyväskylän tilanne ei kuitenkaan poikkea muista kaupungeista, Blomberg arvioi.

Toiminta ei ole toistaiseksi kohdannut negatiivista palautetta, vaikka työntekijät tietävät, että ”mitä hyysäätte narkkareita” -asenteita löytyy.

– Tämä on kuitenkin tärkeää ennalta estävää terveystyötä. Käyttäjätkin ovat todella vastuullisia toimittaessaan välineitä meille, eivätkä ne jää ulos koirien ja lasten käsiin, Blomberg huomioi.

Uuden mallin tavoitteena on hoitaa kaikki

Ruiskuhuumeiden käyttäjien keskuudessa leviävä C-hepatiitti-epidemia yritetään saada kuriin uudella hoitomallilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimeämä kansallinen hiv- ja hepatiittiasiantuntijaryhmä on valmistelemassa suositusta siitä, kuinka hepatiitti C-tartunnan saaneet saataisiin Suomessa kattavasti seurannan ja hoidon piiriin.

– Koko maahan pyritään saamaan selkeä ohjeistus diagnostiikasta hoidon järjestämiseen. Sillä tavoitellaan potilaille tasapuolista mahdollisuutta hoitoon. Tällä hetkellä käytännöt ovat värikkäitä, sanoo THL:n infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikön tutkimuspäällikkö Henrikki Brummer-Korvenkontio.

Vuosittain Suomessa ilmenee noin 1 100 uutta C-hepatiittitartuntaa. Suuruusluokka on pysynyt samana kymmenen viime vuotta. Tartuntatautirekisteriin tartuntoja on kirjattu vuodesta 1995 lähtien yhteensä noin 30 000. Tartunnan saaneiden todellista kokonaismäärää ei tiedetä, sillä esiintyvyyttä ei ole tutkittu väestötasolla.

– Hepatiitti C-diagnoosin saaneista, jotka on ilmoitettu tartuntatautirekisteriin vuosina 1995–2013, oli kuollut vuoden 2013 loppuun mennessä 17 prosenttia, mutta meillä on edelleen iso määrä ihmisiä, joilla on tartunta.

Suomen tilanne on pohjoismaisittain tyypillinen, sillä huumeita käytetään pistämällä enemmän kuin muualla maailmassa. Joissain maissa C-hepatiittitartuntojen taustalla on myös esimerkiksi huono sairaalahygienia.

Hoidon tehostamisen mahdollistaa lääkityksen kehittyminen ja uusien hepatiitti C -lääkkeiden alentuneet hinnat. Tähän asti kantajien määrä on lisääntynyt, koska uusia tartuntoja on todettu selväsi enemmän kuin hoidettuja tapauksia. Sairastuneita on hoidettu vuosittain vain noin 600, sillä hoito on edellyttänyt huumeiden käytön lopettamista. Enää se ei ole hoidon ehdottomana edellytyksenä.

– Aiemmin tartuntoja pyrittiin hoitamaan interferoni-hoidolla, jota ei voinut antaa stimulanttien käyttäjille. Kaksi vuotta sitten kehitettiin uusia lääkkeitä, mutta todella kova, jopa 60 000 euron, hinta on hidastanut hoitoja. Sittemmin uusien hepatiitti C -lääkkeiden hinta on laskenut merkittävästi, mikä mahdollistaa entistä useamman sairastuneen hoitamisen, Brummer-Korvenkontio sanoo.

Tartuntojen ennalta ehkäiseminen tietoisuutta ja testausta lisäämällä sekä pistovälineitä vaihtamalla on tärkeää, mutta tutkimuspäällikön mukaan pelkästään sillä epidemiaa ei saada kuriin.

– Suomen C-hepatiittistrategian mukaisesti uuden hoitomallin pitkän aikavälin tavoitteena on, että kaikki tartunnan saaneet hoidettaisiin. Jos viruksen kantajia ei hoideta, tartunnat leviävät edelleen ja meillä on vuosien päästä hoidettavana suuri määrä maksavaurioisia potilaita.

Suomessa on arvioitu olevan 16 000 pistämällä huumeita käyttävää henkilöä, joista tutkimusten mukaan noin 75 prosenttia on saanut C-hepatiittitartunnan. Kroonisesti virusta kantaa noin 70–80 prosenttia tartunnan saaneista.

C-hepatiitti tarttuu veren välityksellä

– C-hepatiitti on viruksen aiheuttama sairaus, joka aiheuttaa maksatulehdusta.

– Sairaus on herkästi tarttuva. Tartunta tapahtuu veren välityksellä, esimerkiksi huumeiden pistovälineiden yhteiskäytössä.

– Synnytyksessä äidistä lapseen tai seksin välityksellä tapahtuvat tartunnat ovat harvinaisia.

– Sairauden ensioireet ovat vähäisiä. Neljänneksellä ilmenee keltaisuutta, pahoinvointia ja vatsakipuja. Krooninen infektio lisää maksakirroosin ja -syövän riskiä.

– Tartunta todetaan verikokeella määrittämällä vasta-aineet, joita ilmenee noin kymmenen viikon kuluttua tartunnan saamisesta. Mahdollisen hepatiitti C -virus kantajuuden selvittämiseksi tarvitaan lisäksi viruksen nukleiinihappo-määritys.

– C-hepatiittia vastaan ei ole rokotetta. Tartuntaa voi estää käyttämällä puhtaita pistovälineitä. Tatuointien ja lävistysten ottamista ulkomailla on syytä välttää.

– Arkielämässä tartuntariski on vähäinen. Hammasharjat ja partakoneet kannattaa pitää vain henkilökohtaisessa käytössä.