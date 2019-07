Tuhansia vanhuksia etsitään vuosittain Suomessa – katoamisten määrä kasvanut rajusti

Vanhusten ja muistisairaiden ka­toamiset ovat lisääntyneet merkittävästi kymmenessä vuodessa. Poliisilla oli viime vuonna Suomessa 8 900 kadonneisiin vanhuksiin ja muistisairaisiin liittyvää hälytystehtävää, kun vuonna 2008 määrä oli noin 4 700. Tehtävät sisältävät myös muun muassa kehitysvammaisten katoamistapaukset sekä eksyneenä löydetyt lapset, mutta heidän osuutensa on kokonaismäärästä vähäinen.

Pelkästään Keski-Suomessa poliisilla oli viime vuonna 319 tehtävää, joissa etsittiin kadonnutta vanhusta, sairasta tai vammaista henkilöä. Näistä valtaosassa kyse on vanhuksista tai muistisairaista.

Vielä kymmenen vuotta aiemmin vastaavia tehtäviä oli vuosittain maakunnassa noin 200 eli määrä on kasvanut 60 prosenttia. Tänä vuonna kesäkuun loppuun mennessä tehtäviä oli maakunnan alueella 141.

Komisario Juha Mäntynen Sisä-Suomen poliisilaitokselta arvioi, että kasvanut tehtävämäärä liittyy suoraan ikääntyvän väestön ja muistisairauksien lisääntymiseen. Suurin osa kadonneista löytyy nopeasti olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa.

– Noin kymmenen prosenttia tehtävistä tulee siten, ettei henkilöä ole ehditty ilmoittaa kadonneeksi, vaan sivullinen on ilmoittanut hätäkeskukseen havaitsemastaan esimerkiksi sekavasti käyttäytyvästä tai säätilaan nähden oudosti pukeutuneesta henkilöstä, jonka hän epäilee olevan eksyksissä, Mäntynen kuvailee.

Mäntynen kiittääkin keskisuomalaisia aktiivisesta ympäristön havainnoimisesta ja lähimmäisten auttamisesta, sillä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tilanne on toinen.

Myös Itä-Uudenmaan poliisi muistutti viime viikolla, että lain mukaan jokaisella on ilmoitus- ja auttamisvelvollisuus. Esimerkiksi heidän alueellaan on ollut useita vanhusten katoamistehtäviä, joissa sekavat vanhukset olivat harhailleet hyvinkin pitkiä matkoja ilman, että kukaan ohikulkija oli soittanut heistä hätäkeskukseen.

Poliisi lähtee selvittämään katoamisia tapauskohtaisesti ottaen huomioon muun muassa henkilön terveydentilan ja vallitsevat olosuhteet. Lähietsinnän lisäksi ensimmäisiin kartoitettaviin kohteisiin kuuluvat sairaala sekä mahdolliset osoitteet, joihin kadonnut voisi suunnata. Muistisairaan kohdalla kyseeseen voivat tulla nykyisen kotiosoitteen ohella myös aiempien asuinpaikkojen osoitteet.

Tuntomerkit ovat tärkeät, sillä niiden avulla kadonneesta voidaan pyytää havaintoja taksi- ja linja-auton kuljettajilta sekä yleisöltä.

– Mitä nopeammin katoamisesta ilmoitetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on suunnata etsintöjä ja löytää kadonnut. Jos kadonneen hengen tai terveyden epäillään olevan vaarassa, on meillä mahdollisuus myös puhelimen hätäpaikannukseen – edellyttäen, että henkilöllä on kännykkä mukanaan, Mäntynen kuvaili.

Tilanteen mukaan etsinnöissä käytetään myös poliisikoiraa sekä etsintään koulutettuja vapaaehtoisten koiria ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsijöitä.

Virka-apua voidaan pyytää myös esimerkiksi Puolustusvoimilta tai Rajavartiolaitokselta, joka voi haarukoida maastoa helikopterilla ja lämpökameralla. Vesistöetsinnöissä apuun voidaan hälyttää myös pelastuslaitos sekä Järvipelastajat.