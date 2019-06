Tuhatmäärin Jehovan todistajia kokoontui Jyväskylään viikonloppuna – Konventista voi löytää jopa elämänsä rakkauden

Jyväskylän Paviljongin messuhallissa kaikuu lauantaina komeasti, kun jokainen paikallaolija on noussut penkistään osallistumaan yhteen ääneen päivän ensimmäisen puolikkaan päättävään valtakunnan lauluun. Aamuyhdeksästä iltapäiväviiteen asti kestävä konventti on suurmenestys, kun Itä- ja Keski-Suomesta on saapunut paikalle lähes 3 000 Jehovan todistajaa. Sunnuntaille osallistujia odotettiin saapuvaksi vielä enemmän.

Miltei jokainen on pukeutunut juhlavasti pukuun tai iltapukuun. Väreistä suosituimmat ovat sininen ja musta, nykytrendin mukaisesti. Muutama ensikertalainen on saapunut paikalle farkuissa ja villapaidassa, mutta heitä ei katsota kieroon. Jehovan todistajien mukaan kaikki ovat tervetulleita.

Menossa on kastetilaisuus. Kasteeseen osallistuu niin itsensä valmiiksi kokevia nuoria kuin vanhempiakin. Järjestäjien mukaan varttuneemmat saapuvat paikalle kastautumaan todistajiin kuuluvien ystäviensä kanssa. Kasteita otetaan konventeissa vastaan useampia kymmeniä.

Useimmille konventti tarkoittaa tuttuihin törmäämistä ja kuulumisten vaihtoa. Puheenvuoroja pitävät hyvin valmistautuneet puhujat, jotka osallistujien mukaan herättävät uusia ajatuksia elämästä ja uskosta. Sama sisältö toistuu jokaisessa konventissa, jotta todistajat ympäri maailman kuulevat puheenvuorot samoista aiheista.

Nuoremmille ja miksei vanhemmillekin todistajille konventit ovat yksi tilaisuus törmätä samanhenkisiin ihmisiin. Näin voi törmätä vaikkapa tulevaan aviopuolisoon, kuten Mikkelistä saapuneille Saila ja Sebastian Antonssonille aikanaan kävi.

– Tapasimme Hämeenlinnan konventissa vuonna 2014. Asuimme eri paikkakunnilla, mutta yhteisten ystävien kautta tapaaminen onnistui uudestaan. Reilun vuoden seurustelun jälkeen kosin ja mentiin naimisiin, Sebastian Antonsson kertoo.

Tämän vuoden syyskuussa yhteistä matkaa on siis kuljettu neljä vuotta.

– Ei tämä hirveän yleinen tapa tavata ole, meidän tutuistamme moni on tavannut ihan kavereiden kautta. Yhteisö on tiivis, ja sen kautta on helppo tutustua, Saila Antonsson sanoo.

Antonssonit ovat lupautuneet kokoaikaiseen palvelukseen eli vuodessa 840 tuntiin kiertämistä.

– Se lähentää meitä paljon. Kiertäminen on meille erittäin tärkeää työtä, jota teemme myös yhdessä, Saila pohtii.

– Vaikka kierroksella ei tapaisi ketään, pelkästään se, että saa tehdä rakastamansa ihmisen kanssa sitä, mistä nauttii, lähentää luonnollisesti, Sebastian komppaa.

Vapaa-aikaansa Antonssonit viettävät urheilun ja muun tavallisen tekemisen merkeissä.

– Tietysti vapaa-ajallakin keskitymme välillä hengellisiin asioihin, tutkimme Raamattua ynnä muuta, Antonssonit kertovat.

Kaikissa parisuhteissa on konfliktinsa, niin myös Jehovan todistajilla.

– Noudatamme sitä Raamatun periaatetta, että aurinko ei saa laskea ennen kiistan sopimista. Raamatusta löytyy aviopareille yllättäen paljonkin ohjeita ja neuvoja, joita noudattamalla selviää tilanteesta kuin tilanteesta, he pohtivat.

Raamattu tukee Antonssonien mukaan parisuhteen tasapuolisuutta.

– Efesolaiskirjeessä sanotaan muun muassa näin: jokaisen teistä tulee rakastaa vaimoaan kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa syvästi miestään. Tämä on mielestäni hyvä perusohje, rakkaus, kunnioitus ja niiden vaaliminen, Saila kertoo ja jatkaa:

– Raamattu sanoo miehen olevan perheenpää. Monella tuntuu olevan käsitys, että se tarkoittaisi miehen olevan tyrannin asemassa. Näin ei ole.