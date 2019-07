Tuhdissa humalassa ollut mies rysäytti autollaan toiseen ajoneuvoon Jämsän sairaalan pihalla – toikkaroi sen jälkeen makaamaan läheiseen puskaan, josta poliisi hänet löysi

Poliisi sai hätäkeskukselta tiistaina iltapäivällä ilmoituksen, jonka mukaan päihtyneen oloinen mies oli törmännyt henkilöautollaan toiseen ajoneuvoon Jämsän sairaalan pihalla.

Mies oli törmäyksen jälkeen poistunut autostaan ja mennyt makaamaan puskaan tapahtumapaikan lähistölle, mistä poliisi hänet myös löysi.

Seulonta-alkometri osoitti miehen olevan tuhdissa humalassa. Vuonna 1950 syntynyttä jämsäläismiestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. Hänet määrättiin myös väliaikaiseen ajokieltoon.

Rattijuopumus on törkeä, jos kuljettajan veren alkoholipitoisuus on vähintään 1,2 promillea tai hänellä on vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.

Aiemmin tiistaina poliisipartio tavoitti epäillyn rattijuopon Jyväskylän Samettijalalla. Henkilöauton kuljettaja puhalsi seulonta-alkometriin nollatuloksen, mutta vaikutti silminnähden päihtyneeltä, kuten vaikutti myös kyydissä ollut matkustaja. Kuljettajan ja matkustajan hallusta löytyi vähäinen määrä epäiltyä huumausainetta.

Kuljettajalla, joka oli vuonna 1988 syntynyt jyväskyläläismies, ei ollut voimassaolevaa ajo-oikeutta. Häntä epäillään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja kahdesta huumausaineen käyttörikoksesta. Vuonna 1978 syntynyttä pieksämäkeläismatkustajaa epäillään huumausainerikoksesta.

Myöhään tiistain iltana poliisi pysäytti pakettiauton Mänttä-Vilppulassa Kojantiellä, jonka kuljettaja oli vuonna 1972 syntynyt mänttä-vilppulalaisnainen. Kuljettaja puhalsi seulonta-alkometriin kovan lukeman, ja häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.