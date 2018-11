Tuhkarokko on harmiton lastensairaus ja kuusi muuta väitettä – asiantuntijat vastaavat

Tuhkarokko on harmiton lastensairaus.

– Ei pidä paikkansa. Usein tuhkarokko on lievä tauti, mutta varsinkin pienet lapset ja henkilöt, joilla on alentunut vastustuskyky sairauden tai lääkityksen takia, ovat alttiimpia vakavalle taudille. Perusterveetkin voivat sairastua vakavasti. Tuhkarokko on yleisinfektio, joka altistaa muille infektioille, kuten vakaville hengitystiesairauksille. Euroopassa on raportoitu, että 40 prosenttia sairastuneista on tarvinnut sairaalahoitoa. Kuolemantapauksiakin on esiintynyt.

Tuhkarokolta suojaava MPR-rokotus vähentää luontaista vastustuskykyä.

– Ei pidä paikkansa. Päinvastoin tuhkarokkoinfektio, eli luonnontauti, altistaa muille infektioille. Tuhkarokko voi laskea vastustuskykyä jopa kahden vuoden ajan, kun taas rokotetuilla on todettu parempi vastustuskyky kun rokottamattomilla, jotka eivät ole sairastaneet tuhkarokkoa.

MPR-rokotteen sisältämä elävä heikennetty virus kuormittaa turhaan lapsen vastustuskykyä.

– Ei. Lapset altistuvat huomattavan paljon suuremmille määrille taudinaiheuttajia hiekkalaatikkoleikeissä. Lisäksi rokotteesta saatava virusmäärä on häviävän pieni verrattuna siihen, minkä lapsi saa, jos hän sairastuu tuhkarokkoon.

MPR-rokote sisältää haitallisia kemikaaleja, kuten alumiinia.

– MPR-rokote ei sisällä alumiinia. Rokotteessa on niin häviävän pieniä määriä muita apuaineita, että ne eivät ole huolen aihe. MPR-rokotukseen liittyvät epäluulot, kuten mahdollinen yhteys autismiin, on tieteellisesti kumottu. Rokotuksen väitetty yhteys autismiin perustui jo alun perin valheelliseen tutkimukseen. Autismin puhkeamiseen liittyviä merkkejä voidaan nykymenetelmillä todeta jo reilusti alle vuoden ikäisillä lapsilla, eli jo paljon ennen MPR-rokotuksen antoikää.

Tuhkarokkoa vastaan voi suojautua uskomushoitojen, kuten esimerkiksi homeopatian avulla.

– Ei voi. Ainoa tapa kehittää immuniteetti tuhkarokolle on joko suojautua rokotteella tai sairastaa tauti. Näistä kahdesta rokote on huomattavasti turvallisempi.

Rokotettu ihminen levittää tuhkarokkovirusta.

– Nykytietämyksen mukaan tämä on erittäin epätodennäköistä erityisesti kahdesti rokotetuilla. On todettu tapauksia, joissa rokotettu henkilö, joka on saanut vahvan altistuksen tuhkarokolle, on sairastunut, mutta oireet ovat olleet erittäin lieviä. Rokotetulla ei ole myöskään esiintynyt vakavia jälkitauteja ja rokotettu ei ole levittänyt tautia.

MPR-rokote voi aiheuttaa lapselle sivuvaikutuksia.

– Valtaosalle rokotetuista ei tule mitään sivuvaikutuksia. Rokotetuista 5–15 prosenttia saa lieviä taudinkaltaisia oireita, koska rokotteessa käytetään eläviä heikennettyjä viruksia. Muut sivuvaikutukset ovat erittäin harvinaisia.

Juttuun on haastateltu THL:n erityisasiantuntija Mia Kontiota ja infektioylilääkäri Marko Rahkosta Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitesta.