Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään tuhopolttojuttua, jossa tuhopoltosta epäiltyä naista syytetään kahdesta murhasta.

Marraskuinen tulipalo Kangasalla johti kahden ihmisen kuolemaan. Vuonna 1954 syntynyt mies löytyi palaneesta omakotitalosta kuolleena. Vuonna 1934 syntynyt nainen menehtyi myöhemmin sairaalassa. Palaneen talon kolmas asukas, vuonna 1943 syntynyt mies, ei ollut kotona.

Poliisi on luonnehtinut epäillyn rikoksen tekotapaa raa'aksi ja julmaksi.

Epäilty on noin 30-vuotias nainen, jolla poliisin mukaan on yhteys talossa asuneisiin ihmisiin. Ilta-Sanomien tietojen mukaan epäilty on heidän sukulaisensa. Lehden mukaan kuolleet olivat äiti ja poika, joista äiti oli pyörätuolissa ja poika kehitysvammainen.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Kangasalan Vatialassa sijainneen talon palosta myöhään illalla viime marraskuun 9. päivänä. Poliisi otti epäillyn kiinni muutamia tunteja myöhemmin. Omakotitalo tuhoutui palossa täysin.

Syyttäjä on vahvistanut nostaneensa syytteet kahdesta murhasta, mutta hän ei ole kommentoinut epäillyn teon motiivia. Pirkanmaan käräjäoikeus on varannut jutun suulliseen käsittelyyn kolme päivää.