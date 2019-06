Tuhopuiden korjuu on hengenvaarallista työtä, johon ei pitäisi koskaan ryhtyä yksin – "Konkeloiden tyvet hypähtelivät parikin metriä"

Tuhopuiden korjaaminen on vaarallisimpia metsätöitä. Julkisuudessa on ollut kaksi kokeneelle raivaajalle sattunutta kuolemaan johtanutta turmaa viime viikkoina. Toisessa latvavaurioinen puu kaatui arvaamattomaan suuntaan, ja alle jäi raivaajan puoliso. Toisessa konkelokoivun tyvi iskeytyi voimalla päin raivaajaa.

Tuhopuihin muodostuu voimakkaita jännityksiä. Niitä aiheuttavat kallistus, konkelo, murtuneen puun maavarainen latva, kaatuminen kiven tai vastaavan päälle ja kaatuminen juurineen.

Jännitykset aiheuttavat moninaisia vaaratilanteita. Runko voi kimmahtaa yllättäen suurella voimalla arvaamattomaan suuntaan, tuhopuu voi kaataa viereisen puun, kiinni oleva juurakko voi laskeutua yllättäen puuta sahatessa ja oksan tai rungon jännitys voi aiheuttaa sahaan hallitsemattoman takapotkun. Koneellinen korjuu vähentää oleellisesti tapaturmariskiä.

Saarijärveläinen metsäkoneenkuljettaja Markus Salminen oli poistamassa lumen vaurioittamia puita liikennealueelta miestyönä aiemmin keväällä.

– Se on todella vaarallista. Konkeloiden tyvet hypähtelivät parikin metriä. Turvallisuus on aivan eri tavalla hallussa, kun korjaaminen tehdään koneella. Koneen koura pitää jännitteet kurissa, mutta työ käy selvästi hitaammin kuin normaali korjuu, sanoo Salminen.

Koneen käyttöä lumituhojen korjuussa suosittaa Metsä Groupilta tuotantopäällikkö Pasi Arkko. Arkon mukaan vaurioituneet puut pitäisi poistaa maastosta kesäkuun loppuun mennessä, jotta vältytään useiden tuhohyönteisten aiheuttamilta sekundäärituhoilta. Myös laki velvoittaa maanomistajaa tuhopuiden korjaamiseen. Lumen runtelemat puut tarjoavat tuhohyönteisille hyviä elinympäristöjä.

– Jos työ jostain syystä päätetään tehdä miestyönä, on turvavarusteet oltava ehdottomasti kunnossa. Turvakengät, viiltosuojahousut ja -hanskat, kypärä, kuulosuojaimet sekä silmikko, puhelin rintataskussa ja siinä valmiiksi ladattuna 112-sovellus, ja tätä työtä ei koskaan saa tehdä yksin, luettelee Arkko.

Turvallisuutta lisäävien välineiden listaa jatkaa vielä Metsäkeskuksen asiantuntija Sameli Salokannel.

– Jännitteisten puiden kanssa konkeloliinat, kaatoraudat ja kaatokiilat oikein käytettynä kohentavat myös turvallisuutta, täydentää Salokannel.

Kaikkia tuhopuita ei kuitenkaan tarvitse poistaa. Yksittäiset kuivuneet rungot tarjoavat tuhohyönteisten vihollisille otollisia elinympäristöjä, ja siten kohentavat metsän terveyttä.

Markus Salmisen isä kuoli vajaat kymmenen vuotta sitten, ja kolme sisarusta perusti metsäyhtymän. Yhtymällä on kaikkiaan sata hehtaaria metsää Multialla Kota­mäessä. Kolmikko on aina löytänyt neuvottelemalla sovun metsänhoidosta.

Tuho iski 230–250 metrin korkeudessa olleeseen juuri harvennettuun talousmetsään. Se oli tuottokasvunsa kynnyksellä, ja lumet aiheuttivat täystuhon kolmelle hehtaarille. Vakuutusta tuhoutuneelle alueelle ei yhtymällä ollut.

– Tilalla asuva setä kertoi, että suojasään alettua se oli kuin tykistökeskitys. Latvat putoilivat kuusista ja koivut taipuivat. Sitä olettaa saavansa hyvät tuotot kymmenen vuoden päästä, mutta nyt se siirtyi nyt lapsenlapsille eli 60 vuoden päähän. Tämä menetys harmittaa vietävästi, mutta luonnonvoimille ei kiroilemalla voi mitään.

– Onneksi puu käy kaupaksi. Pyysin puunhankkijaa paikalle, sovittiin aukon hakkaamisesta ja saatiin normaali kauppahinta. Samalla korkeudella harventamaton metsä selvisi vaurioitta. Seuraavaksi hoidamme tuho­alueen maanmuokkauksen ja istutamme taimet vielä tänä kesänä. Näin hoituu alueen uudistaminen, sanoo Salminen.

Vaihtelu on suurta, ja ajoittain lumituhoista kertyy jättipotti

Suomen metsäkeskuksen asiantuntija Sameli Salokannel ei ylläty Kotamäessä korkealla kasvavien ja hiljattain harvennettujen metsien tuhoista.

– Viime talven jäljiltä lumituhoja on esiintynyt Keski-Suomen metsissä yleisesti, kun korkeus merenpinnasta on mennyt yli 170 metrin, ja nyt ollaan selvästi korkeammalla, eli 230–250 metrissä. Harvennus auttaa parempaan tuottoon, mutta sen jälkeen puut ovat vaurioherkempiä niin kauan 29 kunnes puuston juuristot ja rungot vahvistuvat vapautuneen kasvutilan myötä, toteaa Salokannel.

Menneen talven aikana suunniteltiin lumituhoista johtuvia hakkuita koko maassa 9 000 hehtaarille, ja tästä Keski-Suomen osuus on yli puolet. Multian tuhokeskittymä on suurin, ja metsäisen kunnan alueella lumituhohakkuita on suunniteltu 1 700 hehtaarin alueelle. Keski-Suomen tuhoalueen puun myyntiarvo on kar­kean arvion mukaan noin 15 ja koko Suomen noin 27 miljoonaa euroa.

Vuosittainen vaihtelu on iso. Viime vuonna Keski-Suomessa ilmoitettiin metsänkäyttöilmoituksella lumituhopinta-alaksi vain 56 hehtaaria. Metsänomistajan on tärkeää muistaa laatia metsänkäyttöilmoitus ennen tuhopuiden korjaamista.

– Jos tuhopuita ei korjata talousmetsästä omaan käyttöön, niin hakkuista on pääsääntöisesti aina laadittava metsänkäyttöilmoitus 10 vuorokautta ennen hakkuisiin ryhtymistä. Mikäli tuhoalueella on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, metsänkäyttöilmoitus on aina tehtävä myös puita kotitarpeisiin korjattaessa, muistuttaa Salokannel.

Tuhoalueiden korjuussa metsänkäyttöilmoituksella on lisäksi ilmoitettava tuhon aiheuttaja, joka siis Kotamäen tapauksessa on ”lumituho”.

– Mikäli puusto on tuhon jäljiltä pahasti vajaatuottoinen ja yhtenäinen tuhoalueen laajuus ylittää 0,3 hehtaaria, muodostuu uudistamisvelvoite puunkorjuun myötä, sanoo Salokannel.

Markus Salminen tarkastelee tuhoalueelta tien laitaan tuotua puupinoa.

– Tukkipuut on jo viety ja jäljellä on muutama selluksi menevä lahopuu, kuitupuita ja muutama sorvirunko, toteaa Salminen.